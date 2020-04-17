Минский врач: Наша клиника - это один большой очаг COVID-19 5 17.04.2020, 13:17

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Иллюстрационное фото sb.by

Что происходит в столичных медучреждениях?

Минские медики делятся в соцсетях историями о том, что происходит в больницах. Телеграм-канал «Баста» приводит несколько цитат:

«Краткая история семейной жизни пары медиков. Я уже 20 дней нахожусь в больнице на карантине, а муж на передовой. Как же я скучаю, хочется уже скорее его обнять. Надеюсь, в скором времени мы будем на все визиты ездить в полной экипировке, независимо от повода вызова. Единственное чего мне не хочется, так это не поменяться с ним местами».

«Пришла с ночной смены. Поспала шесть часов. Собираюсь опять в ночную».

«Сегодня на дежурстве был потрясающий случай, когда к закрытым дверям приемника приехал пациент с огромной сумкой и словами «живу за городом, у меня температура, я приехал лечь в больницу». То, что наша клиника - это один большой очаг «ковида», его не смущало. Алло, от этого умирают!».

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