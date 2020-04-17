Дураки и лоботрясы Илья Мильштейн, «Грани»

17.04.2020, 13:26

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Илья Мильштейн

Фото: snob.ru

Пропаганда в авторитарной стране во время эпидемии - явление загадочное.

Провластная пропаганда в авторитарной стране в относительно мирное время - явление весьма неприятное, но, как бы сказать, смертельной опасности для общества не представляющее. "Идущие вместе", "Наши", "Местные". Разный там Селигер. Разоблачительное фуфло на гостелеканалах, направленное против лидеров несистемной оппозиции с дальнейшим их преследованием. Катя Муму в койке и во всемирной сети, тоже на свой лад срывающая покровы. Это, конечно, уголовщина, но, как правило, в рамках тех статей УК, за которые не предусмотрены совсем уж тяжкие наказания.

Провластная пропаганда в авторитарной стране, оккупировавшей чужую территорию, - это явление принципиально иного порядка. Ибо речь идет о призывах к массовым убийствам, причем осуществленных на практике. О преступлениях без срока давности, совершенных и в отношении граждан сопредельного государства, и в отношении, грубо говоря, своих. Тех, кто, насмотревшись на распятых младенцев в телевизоре, побежал их спасать. И если вспомнить исторические примеры, то иных штрейхеров, разжигавших вселенскую ненависть, даже и вешали по завершении судебного процесса с соблюдением необходимых юридических процедур.

Провластная пропаганда в авторитарной стране, находящейся на карантине, - явление загадочное.

С одной стороны, она отчасти похожа, эта пропаганда, на ту, что знакома нам по относительно мирным временам. Поскольку в аналитической записке, утекшей из администрации Кремля в центр "Досье", немало места уделено борьбе с так называемыми "фейковыми новостями". То есть репрессиям против россиян, и эти советы аналитиков уже востребованы: план по изобличению и штрафованию паникеров-юмористов успешно претворяется в жизнь. Это еще можно назвать операцией по запугиванию и ограблению населения, что вполне соответствует новейшему законодательству, но по сути представляется деянием криминальным. В них, в этих рекомендациях высшему начальству, его силовикам и телеведущим, мы узнаем неповторимый стиль тех креативных карателей, которые трудились на благо государства и в нулевые годы, и позже. Они по-другому не умеют.

С другой стороны, содержится в записке и нечто такое, что не поддается привычной классификации по признакам мелкой, средней и тотальной уголовщины. Что могло самозародиться в головах аналитиков только в условиях пандемии. В иных условиях вряд ли бы самозародилось.

Имею в виду прежде всего жизнерадостный идиотизм как основу предлагаемого мировоззрения с целью противодействия унынию и прочей "излишней тревожности" в эпоху коронавируса. Вот этот "вал новостей" имею в виду, при помощи которого намечается пробудить в народе "позитивные экономические ожидания". Вот эту "рекламу позитивных "открывательных" практик" на фоне чумы, когда то там, то сям какой-нибудь счастливый предприниматель распахивает двери своей фирмы, приглашая клиентов, и наш корреспондент спешит запечатлеть сей миг. Пока не пришла полиция и не отоварила счастливца, как легко предположить. Вот эту "докторшу молодую", которую выдумали демиурги, чтобы она прямо из больницы побежала на тонких каблучках в салон красоты, сообщая на ходу нашему корреспонденту: "То, что я работаю по 12 часов в день, не означает, что я должна быть как кикимора". И всюду, где она и другие врачи наводят марафет или чинят машину, им говорят спасибо и обслуживают за бесплатно или со скидкой благодарные труженики мелкого бизнеса. Такого рода оптимистические сюжеты поручаются нашему корреспонденту согласно документу, который пишут ныне на Старой площади.

Впрочем, перехваливать врачей авторы внезапно опубликованного труда тоже не советуют. В конце концов, что такого героического они делают, эти айболиты? Вон "Ермольева - мать нашего пенициллина... сама себя для лучшего понимания болезни лечила от холеры, предварительно выпив культуру вибриона в 25 лет. А не постила в инстаграме фото, как ей тяжело на смене". Позор врачам-инстаграмщикам! Напротив, простых наших людей, которые сегодня добровольно подвергают себя тяготам самоизоляции, рекомендовано воспеть. "Это твоя аскеза, твой подвиг во имя других, а не просто поедание гречки на диване... Стань героем" - что-то такое будет прописано в методичке, которую взволнованный Киселев, бегая по телестудии, своими словами перескажет народу.

Отдельной строкой - пропаганда здорового образа жизни в Коммунарке, куда по замыслу сочинителей будет помещен "в случае заболевания один из высокопоставленных (российских. - И.М.) чиновников". Он там необычайно востребован, в больнице, во-первых, для того чтобы использовать кейс Бориса Джонсона в современнейшем "реалити-шоу, показывающем, что чиновник лечится... на общих основаниях, так же, как и все". И для того, во-вторых, чтобы "показать равенство перед лицом болезни, близость и человечность власти".

А это, пожалуй, самый интригующий момент в сюжете про "основные тренды" антивирусной идеологии, как их излагают безымянные кремлевские кураторы. Интересно, кому доверят роль человечнейшего из российских чиновников? С точки зрения демонстрации мощи Вооруженных сил, превозмогающих любую хворь, хорош будет Шойгу. Недавно переучрежденный Госсовет, нет сомнений, достойно представит Медведев. От губернаторского корпуса мог бы выступить подзабытый было Дюмин. И, кстати, не исключено, что через несколько лет после волшебного исцеления этого подопытного героя реалити-шоу нам скажут, что он и есть истинный преемник Путина.

Короче, они почти ненаказуемы, эти пропагандистские измышления альтернативно одаренных пиарщиков власти, плод их коллективных усилий. Дураки вообще неподсудны. Что по-настоящему им хочется вчинить - это постоянные хищения из казны, ведь сколько же денег, которые сегодня так нужны для борьбы с эпидемией, уходит на зарплаты и премии этим лоботрясам. Увы, деятельность их освящена традицией, на пропаганде у нас никогда не экономили, и во времена пандемии ничего тут не меняется: агитаторы пилят бюджет. Оттого россияне долго еще обречены внимать всякой галиматье, льющейся на них с телеэкранов. До тех пор, пока существует этот авторитарный режим - с его национальным лидером и обслугой, занятой в сфере нечистого искусства навешивания лапши на уши соотечественникам.

Илья Мильштейн, «Грани»