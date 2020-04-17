Видеофакт: В ходе обмена боевики «ЛНР» отказались возвращаться на оккупированную территорию 6 17.04.2020, 13:43

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Они предпочли оставаться под юрисдикцией Украины.

В ходе обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО три боевика "ЛНР" отказались покидать территорию, подконтрольную украинскому правительству. 24 канал обнародовал видео, на котором они общаются с "обмудсменом ЛНР" Ольгой Кобцевой, сообщает gordonua.com.

Один из мужчин сказал, что воевал против Украины, однако теперь его помиловали, поэтому он не хочет возвращаться на оккупированную территорию.

"Я сказал вам, я не перейду эту линию... Я воевал за "ЛНР", а теперь меня помиловали, я в расчете вроде бы", – заявил он представителям ОРЛО.

"Вы участвуете в обмене по причине того, что вы до этого изъявили желание быть освобожденным по политической договоренности в результате обмена", – подчеркнула Кобцева.

"Я хотел освободиться от ответственности за участие в войне против Украины на стороне "ЛНР". Вам все понятно?" – сказал бывший боевик.

"Вы воспользовались моментом, чтобы получить процессуальную очистку?" – спросила "омбудсмен".

"Да, это своеобразная программа очищения", – ответил ей один из группы мужчин, отказавшихся возвращаться на оккупированную территорию.

Издание НВ пишет, что покидать украинскую территорию отказались Дмитрий Божко, Дмитрий Офлидис и Ярослав Бойко. Еще один освобожденный отказался возвращаться на подконтрольную боевикам территорию Донецкой области – это Виктор Родин.

16 апреля Украина и боевики "ЛДНР" провели первый в 2020 году обмен удерживаемыми лицами. В рамках обмена боевики отпустили 20 человек, а Украина – 14 (боевикам "ЛНР" передали четырех человек, а забрали 11; боевикам "ДНР" передали 10 человек, забрали у них девять).

Предыдущий обмен состоялся 29 декабря 2019 года. С неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев, Украина передала 124 человека.

В марте Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина передала боевикам ОРДЛО список из 200 украинских граждан для предстоящего обмена. Группировки "ЛДНР" заявили, что готовы передать Киеву в рамках обмена 19 человек.