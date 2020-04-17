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Власти признались, что 113 сотрудников скорой помощи в Минске заражены коронавирусом

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  • 17.04.2020, 13:48
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Власти признались, что 113 сотрудников скорой помощи в Минске заражены коронавирусом

Цифры выросли более чем в три раза.

На брифинге Минздрава власти представили новые цифры по количеству коронавирусом в Беларуси. По данным министерства, более 113 сотрудников скорой помощи в Минске заражены коронавирусом, при этом только 23 из них непосредственно работают на линиях, а ещё около 90 — руководители и технический персонал.

Ранее сообщалось, что больше 30 сотрудников минской скорой помощи заразились коронавирусом. Получается, что цифры выросли более чем в три раза.


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