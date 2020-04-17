Марина Адамович: В отношении белорусских врачей творится дикость 5 17.04.2020, 14:07

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МАРИНА АДАМОВИЧ

Минздрав приказал выписать из больниц пациентов первого контакта и тех, у кого легкая форма коронавируса.

Бывшая врач, жена Николая Статкевича, Марина Адамович считает, когда ранее без медицинской сортировки помещали людей первого контакта в стационар, то многие подхватили вирус именно там, в больницах, передает «Радыё Рацыя». Хуже всего это отсутствие карантина и массовые мероприятия, которые проходят в стране во время пандемии:

- Массовое заражение - это не только то, что они сейчас выпускают людей из больниц, а еще, что власти до сих пор не признали существование проблемы, что у нас лечат абсолютно дикими рецептами, как трактор, чарка, шкварка и так далее, и что не приняты никакие меры карантинного характера на уровне всей страны. Я не слышала, по крайней мере до сегодняшнего дня, чтобы официально отменялись массовые мероприятия.

По словам Марины Адамович, дикость связана также с отношением к врачам, которым нужно платить достойно за работу, на которой они рискуют жизнью. Этого нет.