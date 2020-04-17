Мать минского школьника — Лукашенко: Твердость берет верх над государственным маразмом 2 17.04.2020, 14:27

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Фото: Tut.by

Последний месяц продемонстрировал небывалую самоорганизацию белорусов.

Лукашенко заявил, что «ОРВИ закончены» и призвал возобновить занятия в белорусских школах. Пресс-служба граждаснкой кампании «Европейская Беларусь» публикует письмо мамы ученика одной из минских школ. Судя по всему, родители не настроены отправлять своих детей в школу:

- Сегодня официально заканчиваются продленные каникулы и, казалось бы, пора родителям строить планы на будущую неделю и решать с администрацией школ вопрос о введении дистанционного обучения. Но в родительских чатах, в которых присутствует и классный руководитель, преимущественно, стоит мертвая тишина. Большинство постов – сухая констатация факта: «Мой ребенок останется дома». Министерство образования молчит и даже не считает нужным хоть как-то пошевелится.

Классные руководители молчат по очевидной причине. Они рукой пошевелить не в состоянии без разнарядки сверху даже в то время, когда детям грозит опасность. Ну а Министерство образования в лучших традициях минувшего века делает вид, что все хорошо. На всех этих товарищей надежды нет. Но ситуация не безнадежна.

Последний месяц продемонстрировал небывалую самоорганизацию белорусов. Помощь больницам, передача информации о ситуации с коронавирусом в СМИ, игнорировании массовых мероприятий, народный карантин – это все звенья одной цепи. Обучающий процесс – не исключение. Несомненно, дети посещали бы учебные заведения и сегодня, если бы твердость родителей не взяла верх над государственным маразмом, который вылился в тотальную политику игнорирования эпидемии коронавируса.

Пускай и дальше гуру от образования продолжают игру в молчанку, не беда. Родители сами сориентируются и организуются. Уже начинают создаваться родительские чаты, без классных руководителей и шпионских аккаунтов администрации школ, в которых родители обсуждают и организуют процесс обучения. Народный карантин способствует народному обучению, и эта цепная реакция идет во всех сферах общества.