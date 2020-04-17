Видеохит: Ведущий прогноза погоды на BBC эффектно закончил программу

Видеохит: Ведущий прогноза погоды на BBC эффектно закончил программу8
- 17.04.2020, 14:45
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Такого вы еще не видели.
Ведущий прогноза погоды на «Би-би-си» Оуайн Уин Эванс, как и многие его коллеги, во время пандемии коронавируса работает из дома, пишет meduza.io. Один из последних выпусков он завершил музыкальным номером. Со словами «Берегите себя, и до скорой встречи» ведущий бросился в дом, сел за ударную установку и сыграл кавер на музыкальную тему BBC News.
Музыкальная тема BBC News, по выражению британского комика Билла Бейли, звучит как «апокалиптичный рейв». В последнее время ее можно услышать в том числе и в тиктоке. По мнению британских журналистов, эта музыка помогает настроиться на новости о пандемии.
When they said try working from home I didn’t realise they’d expect me to do the music too @BBCNews @BBCNWT #BBCNewsTheme 🥁 #workingfromhome pic.twitter.com/DVXjDw0l8F— Owain Wyn Evans (@OwainWynEvans) April 15, 2020