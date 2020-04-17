Коронавирусом заболели солдаты 83-го отдельного инженерно-аэродромного полка 12 17.04.2020, 14:48

5,527

иллюстрационное фото bobrlife.by

Эпидемия COVID-19 в белорусской армии разрастается.

У солдат 83-го отдельного инженерно-аэродромного полка обнаружен коронавирус, сообщают читатели телеграм-канала «Баста».

«Бобруйск, 83-й отдельный инженерно-аэродромный полк. Двух солдат госпитализировали в Бобруйскую центральную больницу с диагнозом «коронавирус». Срочников и контрактников разделили», - пишет читатель канала.

В Бобруйской центральной больнице нам сообщили, что у них много госпитализированных с пневмонией. «Могут быть и военнослужащие», - сказал сотрудник учреждения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.