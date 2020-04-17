Bloomberg: Золото может подорожать до рекордных $2000 за унцию 5 17.04.2020, 14:58

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ФОТО: AP

Рост цены связан с мерами по поддержке мировой экономики.

Стоимость золота может вырасти до рекордных $2000 за унцию и оставаться на этом уровне в ближайшие пять лет, пишет Bloomberg со ссылкой на главу золотодобывающей компании Newmont Тома Палмера (перевод - nv.ua).

Рост стоимости золота связан с принимаемыми мерами для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Отмечается, что меры, направленные на поддержку глобальной экономики, будут удерживать высокую цену золота и в долгосрочной перспективе.

По мнению Палмера, в перспективе ближайших двух-пяти лет стоимость драгоценного металла будет колебаться в пределах $1500−1750 за унцию.

Спотовые слитки торгуются на уровне около $1725 за унцию, что близко к семилетнему максимуму. На этом фоне многие банки прогнозируют увеличение прибыли, поскольку воздействие вируса подталкивает экономики к рецессии и побуждает к действию центральные банки.

Как отмечает агентство, высокую цену на золота поддерживают не только решения центробанков, но и возросший спрос на металл в Китае и Индии.