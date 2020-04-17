Власти ввели госрегулирование цен на молоко, мясо и даже туалетную бумагу 15 17.04.2020, 15:05

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Ограничения ввели на три месяца.

Государство будет регулировать цены на 26 позиций «социально значимых товаров». Ограничение будет действовать в течение трех месяцев, пишет tut.by.

Такая информация содержится в постановлении Министерства торговли и антимонопольного развития.

Будут регулироваться цены на следующие товары:

свежая рыба (карп)

масло сливочное и растительное

мука пшеничная

соль

мясо (говядина, свинина, курятина)

колбасы вареные, сосиски, сардельки

куриные яйца

мясные и рыбные консервы

молоко

кефир

сметана

творог

питьевая вода

мыло

спички

прокладки

подгузники

туалетная бумага.