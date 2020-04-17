Власти ввели госрегулирование цен на молоко, мясо и даже туалетную бумагу

Власти ввели госрегулирование цен на молоко, мясо и даже туалетную бумагу15
- 17.04.2020, 15:05
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Ограничения ввели на три месяца.
Государство будет регулировать цены на 26 позиций «социально значимых товаров». Ограничение будет действовать в течение трех месяцев, пишет tut.by.
Такая информация содержится в постановлении Министерства торговли и антимонопольного развития.
Будут регулироваться цены на следующие товары:
свежая рыба (карп)
масло сливочное и растительное
мука пшеничная
соль
мясо (говядина, свинина, курятина)
колбасы вареные, сосиски, сардельки
куриные яйца
мясные и рыбные консервы
молоко
кефир
сметана
творог
питьевая вода
мыло
спички
прокладки
подгузники
туалетная бумага.