Вспышки COVID-19 в регионах Беларуси: появились новые очаги 2 17.04.2020, 15:34

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ФОТО: REUTERS

Информация поступает из разных областей страны.

От читателей телеграм-канала «Баста» поступает новая информация из регионов Беларуси о вспышках коронавируса.

Минская область, Столбцы. У главврача Столбцовской центральной районной больницы подтвержден коронавирус. Из контактов первого уровня - несколько человек из райисполкома.

Минская область, Марьины Горка. Коронавирус подтвержден у нескольких работников на станции скорой помощи при районной больнице.

Минская область, Фаниполь. На заводе «Штадлер» как минимум у одного сотрудника подтвержден Covid-19. Много человек с температурой отправлены на больничный. Контакты первого уровня сдали тесты вчера, ожидают результатов.

Могилевская область, Глуск. У троих больных пневмонией 13 апреля были взяты мазки, сегодня подтвердилось заражение коронавирусом. Проверяют врачей и медсестер центральной районной больницы.

Брестская область, Пинск. У всех сотрудников Пинской центральной поликлинике сегодня брали согласие на перевод в центральную районную больницу, так как там не хватает персонала.

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