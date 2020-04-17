Цена нефти WTI опустилась ниже $18 за баррель впервые за 18 лет 17.04.2020, 16:27

Котировки упали после новостей из США.

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI упала на 12%, до $17,85 за баррель по состоянию на 15:34 по минскому времени, свидетельствуют данные торгов. Это минимальный уровень с 18 января 2002 года, сообщает РБК.

Причиной обвала цен на западнотехасскую марку стала новость о том, что подрядчик по бурению на шельфе Diamond Offshore Drilling решил не выплачивать полугодовые проценты по своим старшим кредитным нотам, срок погашения которых истекает в 2039 году.

Акции компании завершили торги в Нью-Йорке падением на 39%. Вслед за компанией обвалился весь сектор морского бурения. Если Diamond Offshore Drilling не оплатит долг до 15 мая, это будет означать дефолт , пишет издание The Motley Fool. Участники рынка опасаются, что это станет началом банкротств для всей отрасли.