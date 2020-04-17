Анджей Почобут: Жалко людей, которые будут платить за все своим здоровьем

Анджей Почобут: Жалко людей, которые будут платить за все своим здоровьем9
- 17.04.2020, 16:43
- 3,610
Лукашенко хочет сделать Беларусь последним бастионом коронавируса в Европе.
Сначала две новости.
Cегодня побит грустный "рекорд" по количеству зараженных, признанных таковыми Минздравом. Это +575 человек, пишет журналист Анджей Почобут в "Фейсбуке".
Cегодня же Лукашенко увидел "огонек" в конце тоннеля и заявил, что с понедельника в школах начнутся занятия.
Кроме ожидаемого всплеска заболеваний и новых смертей это все будет иметь вполне себе ощутимые экономические последствия.
Если ситуация продолжит развиваться в этом ключе, очевидно, внешние границы Беларуси еще долго останутся закрытыми. Вот и французская "Liberation" назвала нас "санитарной угрозой Европе".
Очевидно, что Александру Григорьевичу не терпится "последнюю диктатуру Европы" переделать в "последий бастион коронавируса в Европе".
Жалко людей, которые за все это будут платить своим здоровьем.