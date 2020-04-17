Анджей Почобут: Жалко людей, которые будут платить за все своим здоровьем 9 17.04.2020, 16:43

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Анджей Почобут

Фото: Agencja Gazeta

Лукашенко хочет сделать Беларусь последним бастионом коронавируса в Европе.

Сначала две новости.

Cегодня побит грустный "рекорд" по количеству зараженных, признанных таковыми Минздравом. Это +575 человек, пишет журналист Анджей Почобут в "Фейсбуке".

Cегодня же Лукашенко увидел "огонек" в конце тоннеля и заявил, что с понедельника в школах начнутся занятия.

Кроме ожидаемого всплеска заболеваний и новых смертей это все будет иметь вполне себе ощутимые экономические последствия.

Если ситуация продолжит развиваться в этом ключе, очевидно, внешние границы Беларуси еще долго останутся закрытыми. Вот и французская "Liberation" назвала нас "санитарной угрозой Европе".

Очевидно, что Александру Григорьевичу не терпится "последнюю диктатуру Европы" переделать в "последий бастион коронавируса в Европе".

Жалко людей, которые за все это будут платить своим здоровьем.