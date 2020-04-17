Стихийный митинг на авторынке в Малиновке: продавцы требуют снизить цены на аренду 7 17.04.2020, 17:06

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Покупателей почти нет, и плата за место становится неподъемной.

Пока в правительстве думают, как поддержать бизнес в непростые времена, предприниматели сами начинают активно выдвигать свои требования. Первая «ласточка» прилетела из авторынка в Малиновке. Там сегодня продавцы автозапчатей собрались возле администрации с требованием снизить арендную ставку. Покупателей почти нет, и плата за место становится неподъемной, пишет tut.by.

Основная масса «протестующих» — это продавцы «бэушных» запчастей с так называемых «разборок». Под дверями администрацииих собралось несколько десятков. Их павильоны находятся на открытой территории рынка. По словам одного из продавцов, сейчас они платят по 20 евро в месяц за квадратный метр арендуемой площади. И на сегодня это неподъемные деньги для них.

— Из-за ситуации с коронавирусом мы не можем привезти товар, пока распродаем остатки. А дальше — все. Поток покупателей резко упал, на рынок практически никто не приходит, — обрисовывает ситуацию продавец. — Многие из тех, кто здесь торгует, приезжают на работу за 70−100 км. И по сути, тратят время и топливо только на то, чтобы посидеть в павильоне. Даже у больших фирм, которые держали по 20 точек продаж, сейчас остается по три-четыре. Мы просили руководство рынка в этот период пойти навстречу и снизить на 50% арендную плату. Написали коллективное письмо.

По словам нашего собеседника, в месяц за аренду своей точки он платит около 1000 - 1100 рублей. До кризиса "чистыми" (после оплаты аренды и прочего) вместе с напарником они получали около 3000 рублей, сейчас эта сумма уменьшилась до 1200 с точки - получается по 600 рублей на человека. И это максимум.

Так же на открытой территории авторынка расположены несколько крупных автохаусов. По нашей информации, их владельцы тоже обращались в администрацию с просьбой о снижении арендной платы. Но, по словам одного из продавцов автомобилей, им посоветовали поискать другое место, где аренда будет дешевле.

Руководство рынка: «Нам тоже нужно платить за кредиты, электроэнергию…»

Журналисты обратился к руководству ЗАО «Торговый Мир — «Кольцо» за комментарием по поводу сложившейся ситуации.

— Сейчас мы находимся в стадии банкротства, процессом руководит управляющая компания, — уточняют там. Напомним, эта история связана с делом беглого бизнесмена Юрия Аверьянова. — Мы направили письмо с требованием арендаторов и ждем ответа от комитета кредиторов. Самостоятельно принять такое решение мы не можем. В то же время хотим отметить, что нашей компании по-прежнему нужно платить по кредитам. Налоговый коэффициент государство не снизило, тарифы на электроэнергию тоже остались прежними, как и другие расходы на обслуживание территории и зданий. Поэтому пойти в одностороннем порядке на снижение ставок аренды мы не можем. Все эти процессы взаимосвязаны.