Ученые: Запахи могут помогать худеть или набирать вес 17.04.2020, 17:12

1,257

Как это работает на практике?

Запахи окружающей среды обнаруживаются специфическими обонятельными нейронами. Они в свою очередь, передают информацию интернейронам, которые перерабатывают полученные данные, чтобы управлять другими нейронами и периферическими тканям, пишет «Популярная механика».

Ученые решили узнать, как это работает на практике, и провели эксперимент на лабораторном черве Caenorhabditis elegans. Обонятельное восприятие у этих существ проще, чем у людей, что помогает исследователям изучать, как телесные процессы регулируются запахами. У лабораторного червя есть три пары обонятельных нейронов, которые улавливают различные запахи в воздухе. Некоторые из них активируют или подавляют один обонятельный нейрон, в то время как другие могут стимулировать группу нейронов.

Исследователи протестировали несколько запахов и обнаружили, что только определенные ароматы регулируют мобилизацию жира, взаимодействуя со специфическими нейронами через определенные рецепторы. Используя лабораторный метод под названием оптогенетика, исследователи смогли способствовать потере и увеличению жира в организме червя.

«Хотя необходимы дополнительные исследования, вполне возможно, что некоторые запахи могут вызывать изменения в жировом обмене и приводить к потере веса. Теперь нам придется следить не только за тем, что мы едим, но и за тем, что мы нюхаем и как мы пахнем», — говорят авторы исследования.