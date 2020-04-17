В одну нефтяную реку не стоило входить дважды 2 17.04.2020, 17:23

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Фото: Reuters

Апрель 2020 года станет худшим месяцем в истории нефтяной отрасли.

Шут бы с ним, что возвращение в ОПЕК+ выглядело унизительным — ведь унизительно оно было не для россиян, а для имиджа тех, кто месяц назад принимал гордые решения по выходу из картеля, пишет Telegram-канал «Мысли-НеМысли».

Но проблема в том, что новое соглашение о сокращении нефтедобычи в рамках ОПЕК+ для российского бюджета уже не имеет никакого смысла. В мае размер экспортной пошлины упадет до минимума с 2002 года, и бюджет будет получать от экспорта нефти меньше $1 за баррель.

Экспортная пошлина рассчитывается исходя из средней цены нефти в течение месяца. С 15 марта по 14 апреля баррель Urals стоил в среднем $19,00075, тонна — $138,7. В результате с 1 мая размер экспортной пошлины сократится на 87% и составит $6,8 за тонну Urals, или примерно $0,93 за баррель.

По новому соглашению Россия в мае обязуется снизить добычу нефти до 8,5 млн баррелей в сутки и сохранять этот уровень в июне. В следующем месяце выпадающие доходы бюджета от снижения экспортных пошлин прогнозируются на уровне $4 млрд. Миллиард будет компенсирован за счет демпфера (доплаты нефтяников при низких ценах на нефть).

Общемировые прогнозы тоже не обнадеживают. В Международном энергетическом агентстве (МЭА) опасаются, что апрель 2020 года станет худшим месяцем в истории нефтяной отрасли.