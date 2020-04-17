В армии контактов первого уровня переводят в палаточные городки 17.04.2020, 17:51

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Такие городки созданы в Печах и Бобруйске.

Представитель Минобороны Наталья Гаврусик рассказала tut.by об официальных случаях заражения коронавирусом в белорусской армии. Первый случай обнаружен у военнослужащего 72 учебного центра в Печах (Борисовский район), также положительный тесты у двух солдатов-срочников 83-го инженерно-аэродромного полка в Бобруйске. Всех, кто с ними контактировал, изолировали в палаточные городки, которые были оборудованы три недели назад — на случай ухудшения эпидемиологической ситуации.

По словам Натальи Гаврусик, вечером 16 апреля проба на коронавирус подтвердилась у одного из военнослужащих 72 учебного центра в Печах, накануне он заболел пневмонией и был госпитализирован. Это первый случай заражения коронавирусом, сообщают в Минобороны. Военнослужащий переведен в главный военный госпиталь в Минске, где ему оказывается помощь. Состояние его стабильное, с тенденцией к улучшению. Подразделение, в котором служит молодой человек, изолировано в палаточном лагере на полигоне, такие районы изоляции как раз были оборудованы в рамках тренировки на случай ухудшения эпидемиологической ситуации три недели назад.

— Палатки, конечно, отапливаются, как это происходит всегда в холодное время года. Там порой теплее, чем в казармах., — уточнила Наталья Гаврусик. — Военнослужащие обеспечены всем необходимым. В каждой палатке деревянные полы, стоят полноценные кровати. Одна палатка рассчитана на 50 человек, но сейчас военнослужащие живут там максимум по 14 человек. Работает полевая кухня, медики и повара. И на учениях, и на полевых выходах весь личный состав всегда живет в палатках — и военнослужащие, и офицеры.

Еще два случая коронавируса подтвердились в Бобруйске — у солдат-срочников, которые сейчас находятся в районной больнице, состояние у них удовлетворительное, на аппаратах искусственно-вентиляции легких никто не находится, подчеркивают в Минобороны. Контакты первого уровня (около 50 человек) изолированы в палаточный городок, как и в случае в Печах, но в Бобруйске палатки установлены на аэродроме.

— Военнослужащие всем обеспечены, там работают и медики, и полевая кухня, также туда направлен так называемый рентген на колесах, чтобы в случае необходимости можно было сделать снимок легких, — пояснила официальный представитель Министерства обороны. — У контактов первого уровня взяты пробы на коронавирус, ожидаем результатов.

Напомним, Telegram-канал «Баста!» сообщал о случаях заражения коронавирусом среди военных, участвовавших в репетициях к параду на 9 мая.