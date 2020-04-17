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«И зачем такая школа нужна вообще?»

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  • 17.04.2020, 17:57
  • 2,635
«И зачем такая школа нужна вообще?»

В белорусских учебных заведениях нужно вводить карантин.

В редакцию сайта Сharter97.org обратился читатель из Минска, который недоумевает, почему в белорусских школах не вводится карантин:

- Нам сегодня прислал классный руководитель: Для тех кто планирует быть в понедельник в школе.

1. Рекомендуется масочный режим.

2. Наличие антисептика.

3. Все уроки будут в одном кабинете. Из кабинета выходить нельзя. Кроме столовой и туалета. Объясните это детям

4. Перед уроком буду измерять температуру. При наличии температуры будьте готовы забрать ребенка.

5. В школу кроме учащихся никого не будут пропускать.

6. В раздевалке размещать одежду на максимальном удалении.

И зачем такая школа нужна вообще???

Напомним, в Беларуси проходит кампания Народный карантин, которую объявили лидеры гражданского общества и оппозиции. Родители массово не пускают своих детей в школы, в которых продолжаются занятия.


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