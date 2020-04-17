«И зачем такая школа нужна вообще?»4
- 17.04.2020, 17:57
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В белорусских учебных заведениях нужно вводить карантин.
В редакцию сайта Сharter97.org обратился читатель из Минска, который недоумевает, почему в белорусских школах не вводится карантин:
- Нам сегодня прислал классный руководитель: Для тех кто планирует быть в понедельник в школе.
1. Рекомендуется масочный режим.
2. Наличие антисептика.
3. Все уроки будут в одном кабинете. Из кабинета выходить нельзя. Кроме столовой и туалета. Объясните это детям
4. Перед уроком буду измерять температуру. При наличии температуры будьте готовы забрать ребенка.
5. В школу кроме учащихся никого не будут пропускать.
6. В раздевалке размещать одежду на максимальном удалении.
И зачем такая школа нужна вообще???
Напомним, в Беларуси проходит кампания Народный карантин, которую объявили лидеры гражданского общества и оппозиции. Родители массово не пускают своих детей в школы, в которых продолжаются занятия.