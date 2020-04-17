Мама солдата: Сын вернулся из Печей в свою воинскую часть с температурой и кашлем 10 17.04.2020, 18:38

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фото с сайта: belnaviny.by

Мамы волнуются, ведь у солдата из Печей подтвердился коронавирус.

В kp.by обратилась мама 19-летнего солдата Вячеслава, который служит в воинской части в Слониме. На днях - 15 апреля - парень вернулся в свою часть из учебного центра в Печах, где пробыл месяц и там чем-то заболел. Мама Вячеслава обеспокоена его состоянием.

- Ему плохо стало неделю назад. Он смутно помнит, как его и еще одного солдата привезли в часть. Их поселили в отдельную комнату в санчасти. Симптомы у Вячеслава такие - высокая температура, кашель, насморк. У парня, который лежит с сыном, тоже высокая температура, но он еще харкает кровью и из носа у него идет кровь. Им дают таблетки.

Конечно, я переживаю. А вдруг у сына коронавирус? Я думаю, что ему должны сделать тест. Последний раз я созванивалась с Вячеславом 16 апреля вечером. У него температура держится 38,9, сбивается примерно до 37,8. Но пару часов проходит - и температура опять поднимается. Рентген легких ему сделали. Главврач санчасти позвонил моему мужу и сообщил, что легкие сына чистые. И если станет сыну похуже, то его отвезут в больницу. Ему ставят легкую ангину.

- Вячеслав общался с парнем в Печах, который заразился коронавирусом?

- Не знаю. Сын говорит, что там многие военнослужащие были с температурой и кашлем.

Я сама в самоизоляции, так как являюсь контактной, хотя тест у меня отрицательный. Дело в том, что я работаю в доме-интернате и одну проживающую отвозила в больницу, где в отделении кто-то заразился коронавирусом. Но после этого случая я с сыном не общалась.

У солдата-срочника из Печей подтвердился коронавирус

- Молодой человек заболел пневмонией, после чего он был госпитализирован. У него взяли тест на коронавирус, и вечером 16 апреля мы узнали, что он положительный, - рассказала официальный представитель Минобороны Наталья Гаврусик. - Сейчас солдат находится в Главном военном клиническом медицинском центре в Минске. Как говорят врачи, его состояние стабильное с тенденцией к улучшению. Все необходимое для лечения молодого человека - оборудование, препараты - есть. Сослуживцы его изолированы на полигоне, где как раз несколько недель назад военные медики оборудовали район изоляции на случай ухудшения эпидситуации.

Известно, что 22-летний военнослужащий призвался в армию в ноябре. И с самого начала он служит в Печах. Ни в какую другую военную часть парень не уезжал.

- Есть предположение, как солдат мог заразиться коронавирусом? - уточнили журналисты в Минобороне.

- Пока нет. Будет проводиться эпидрасследование, которое установит, с кем он контактировал и как так получилось, что он заболел.