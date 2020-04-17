На МТЗ 17 подтвержденных случаев коронавируса 8 17.04.2020, 18:55

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Kак сейчас работает предприятие.

У сотрудников Минского тракторного завода выявлено 17 случаев коронавируса. На предприятии отмечают, что продолжают работать в обычном режиме, а на субботу, 25 апреля, запланировали большую дезобработку всех помещений, пишет tut.by.

В начале апреля на МТЗ был один работник с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Еще шестерых, которые были контактами первого уровня, отправили на самоизоляцию, рассказывали журналистам в администрации завода 2 апреля. Журналисты узнали, как изменилась ситуация за 15 дней.

— На сегодня (17 апреля. — Прим.) у нас 17 подтвержденных случаев коронавируса, — сообщили на предприятии.

Число контактов первого уровня не уточняется, но они находятся на самоизоляции, подтвердили на заводе.

По официальной информации на сайте завода, всего на МТЗ работают более 17 тысяч человек.

На заводе работа идет в обычном режиме, на карантин цеха не закрыты.

— 25 апреля на предприятии должен был быть рабочий день — его перенесли на май, вместо этого пройдет масштабная дезобработка всех помещений, всех административно-бытовых корпусов, кабинетов, цехов.