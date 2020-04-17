ООН о пандемии коронавируса: Могут умереть сотни тысяч детей 6 17.04.2020, 19:01

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Службы здравоохранения стран перегружены.

В Организации объединенных наций предупредили, что из-за пандемии коронавируса службы здравоохранения стран перегружены, вследствие чего больным детям все тяжелее получать качественную медицинскую помощь.

Об этом сообщает Telegram-канал «CORONAVIRUS|КОРОНАВИРУС|ЭКСТРЕННО», пишет «Апостроф».

"В условиях нарастания глобальной рецессии в 2020 году могут произойти сотни тысяч дополнительных случаев смерти детей", - отметил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Кроме того, по его словам, 310 миллионов школьников в 143 странах обычно используют школьное питание в качестве надежного источника ежедневного потребления еды, однако после закрытия большинства школ из-за карантина часть из них вынуждены искать другие места питания.

Еще одним серьезным риском в ООН считают снижение семейных доходов, что обязательно отобразиться на здоровье детей.