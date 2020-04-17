Погода советует белорусам оставаться дома 4 17.04.2020, 19:05

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Прогноз погоды от синоптиков на 18 - 20 апреля.

18 апреля погоду будут определять холодные и неустойчивые воздушные массы, смещающиеся с Ботнического залива, сообщает сайт pogoda.by.

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит -4..+2°С, максимальная днем +7..+13°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

19 апреля погоду в стране в основном будут определять прохладные и неустойчивые воздушные массы, перемещающиеся с Кольского полуострова. Ночью в северо-восточных, а днем и в центральных районах страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер северо-западный, северный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью опустится до -4..+1°С, максимальная днем составит +4..+10°С, по юго-западу воздух прогреется до +12°С.

20 апреля страна в основном будет находиться в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков по стране не ожидается. Лишь днем по крайнему юго-востоку страны, где скажется влияние малоактивной фронтальной системы, пройдут кратковременные дожди. Ветер северный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью будет находиться в пределах 0..-5°С, максимальная днем составит +4..+10°С, по юго-западу до +12°С.