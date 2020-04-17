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Сын правителя Таджикистана возглавил парламент

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  • 17.04.2020, 19:20
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Сын правителя Таджикистана возглавил парламент

Это второй по значимости пост в стране.

Старший сын президента Таджикистана Рустам Эмомали избран председателем верхней палаты парламента, сообщили «Настоящему времени» в пресс-службе президента. Его кандидатуру единогласно одобрили сенаторы на заседании нового состава палаты в пятницу, 17 апреля. Это вторая по значимости должность в стране.

Сейчас в случае отставки, смерти или недееспособности президента Рустам Эмомали сможет занять пост главы государства.

Эмомали также мэр Душанбе. Эксперты считают, что после нового назначения сына президента в стране могут признать эпидемию COVID-19 и объявить о режиме ЧС и изоляции.

В январе 2017 года тридцатилетний сын президента Таджикистана стал самым молодым мэром столицы в СНГ. Позднее его избрали депутатом меджлиса Душанбе, а затем и членом верхней палаты парламента.

Политологи считают, что подготовка к транзиту власти от отца к сыну ведется в Таджикистане с 2016 года. Тогда в Конституцию страны внесли поправки, снижающие возрастной ценз для кандидатов в президенты – с 35 до 30 лет.


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