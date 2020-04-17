Эксперт: Цены на жилье развернулись буквально за неделю 6 17.04.2020, 19:47

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Каких изменений в ценах на жилье в Минске можно ожидать в ближайшее время?

Как изменились цены на квартиры в марте-апреле с учетом проблем с коронавирусом? Что происходит на столичном рынке недвижимости? Каких изменений в ценах на жилье в Минске можно ожидать в ближайшее время? Об этом аналитик Артем Сахаревич рассказал в комментарии myfin.by.

– Последний месяц для сферы жилой недвижимости был богат на события. Как и любой сегмент экономики, она находится в турбулентном состоянии из-за распространения коронавируса, резких курсовых колебаний, а также общего ухудшения условий по кредитованию.

Все вместе это привело к самому быстрому «развороту» в истории рынка недвижимости. Буквально за неделю рост, который с перерывами наблюдался последние два с половиной года, сменился резким снижением цен, причем, довольно сильным.

Даже в прошлые кризисы 2009 и 2015 годов переход от рынка продавца к рынку покупателя начинался за несколько месяцев до критического момента (которым обычно была девальвация). Сейчас буквально за одну неделю все сегменты рынка жилья показали негативную ценовую динамику.

За последние три недели квадратный метр в Минске подешевел в среднем на 30 долларов, но это классический пример «средней температуры по больнице». В реальности продавцы разделились на две группы. Одни просто сидят и смотрят на происходящее. В какой-то момент они осознают, что цены на аналогичные квартиры уже стали ниже и начнут двигаться. Другие, те кому нужно срочно продать свои квартиры, уже начали активно корректировать цены. Каждую неделю примерно 10% продавцов переписывает цены в объявлениях. То есть первая волна снижения цен на квартиры растянется на два-три месяца .

Есть скидки вплоть до 15%

В среднем скидка составляет 4-8%, но уже есть примеры в Минске, когда цены снижали сразу на 15%. Самая ощутимая скидка с начала «коронакризиса» составила 91 тыс. долларов , правда, и цена у той квартиры была около 0,5 млн долларов.

В сегменте новостроек немного иная ситуация – там нет такой явной дефляции. Но идет гибридное или замаскированное снижение цен. Покупателям предлагают акции, предусматривающие снижение цен на 5-10% от февральского уровня цен. Некоторые застройщики привязали цены в рублях к определенному курсу. Еще один пример – цены на квартиры на страте продаж у последних домов были ниже, чем у их аналогов в начале года.

Нужно понимать, что в Минске рынок делят между собой несколько крупных застройщиков, которые определяют общую ситуацию. Пока один из них не начнет явное снижение цен другие также не будут торопиться.

Что касается покупательской активности, то сделки в марте проходили довольно активно. Ряд сделок планировались еще в январе-феврале, когда не было проблем с коронавирусом и общая ситуация была благоприятной. Поэтому март выдался результативным — совершено более 1200 сделок, что выше среднего уровня для этого времени года.

А вот в апреле количество сделок точно будет ниже. Часть покупателей отложили покупку квартир, поскольку ушли на самоизоляцию. Ряд потенциальных покупателей, которые в меньшей степени зависят от кредитов, а рассчитывают на собственные средства, будут выжидать более низкого уровня цен.

Самые дорогие и дешевые квартиры

Если посмотреть результаты реальных сделок, то самые дорогие квартиры в Минске в марте были проданы за 300-320 тыс. долларов, а самые дешевые — за 29-30 тыс. долларов. Можно ожидать, что дешевых малогабаритных квартир в этом диапазоне на рынке будет больше в ближайшее время.