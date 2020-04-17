У фельдшера здравпункта Национального аэропорта «Минск» обнаружили коронавирус 17.04.2020, 19:50

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Сегодня утром медик была на своем рабочем месте.

Заражение обнаружено у фельдшера здравпункта Национального аэропорта «Минск». Сегодня утром она была на своем рабочем месте. Это следует из документа, отправленного генеральному директору аэропорта Вячеславу Хороненко и полученного редакцией телеграм-канала «Баста».

Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии в данный момент разыскивает людей, которые сегодня до 12.00 ехали на служебном транспорте из Смолевичей в аэропорт.

Напомним, 12 апреля коронавирус был также обнаружен у уборщицы аэровокзального комплекса.

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