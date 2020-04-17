Путин заигрался 3 Андерс Аслунд, nv.ua

17.04.2020, 20:01

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Кремль признает поражение в нефтяной войне.

Россия заигралась, провозгласив в начале марта войну цен на нефть против Саудовской Аравии и США, и сейчас ползет к своему кресту.

6 марта Россия удивила мир, начав войну цен на нефть с Саудовской Аравией. Россия отказалась сократить производство нефти с 11,3 миллионов баррелей в день в 2020 году, чтобы достичь согласия с ОПЕК по поводу координированного сокращения производства и спасти цены на нефть от краха. Саудовская Аравия и ОАЭ ответили на это заявлением о значительном наращивании производства. Меньше чем через месяц спустя Россия сдалась и согласилась на вдвое большие сокращения, что составляет около 2 млн баррелей в день. Эта резкая смена курса России проливает свет на то, как там работает нефтяная политика.

Война цен произвела огромный и немедленный эффект на рынок. Поскольку спрос в связи с рецессией Covid-19 резко упал, мир купается в нефти, практически все складские возможности сейчас заполнены. Цены на нефть упали ниже, чем того ожидали россияне, поскольку нефть марки Brent упала до $20 за баррель, а российский Уральский стандарт опустился до цены ниже $11 за баррель.

Хотя производственные расходы в России низкие — $10-$15 за баррель, это было слишком. Крупнейшая российская частная нефтяная компания «Лукойл», которая производила 1,8 миллионов баррелей в день, предупредила, что ей придется сократить добычу вдвое. Более того, российские нефтяные компании не смогут быстро нарастить прибыль еще раз, потому что многие скважины будут затоплены, если закроются.

То, что произошло, российские СМИ объяснили небывало откровенно. По словам выдающегося российского нефтяного аналитика Михаила Крутихина, в начале марта президент России Владимир Путин собрал всех руководителей российских нефтяных компаний. Все сидели тихо, кроме Игоря Сечина, СЕО «Роснефть», большой государственной компании, добывающей почти половину нефти России.

Сечин призвал к войне цен на нефть, гордясь тем, что Россия была «энергетической сверхдержавой». Он считал, что американские сланцевые компании вскоре обанкротятся. Саудовская Аравия имеет больший дефицит бюджета и меньшие международные валютные резервы, чем Россия, а потому Россия может одолеть и Саудовскую Аравию. Сечин — один из ближайших соратников Путина, следовательно, другие нефтяные руководители не смели выступать. Крутихин говорит, что другие были против войны цен, однако, как это обычно бывает, Путин принял линию Сечина, не спросив мнения других.

Сечин часто наносил большой вред российской экономике, а Путин обычно позволял ему свободу действий. Однако Путин также часто пытался демонстративно наладить отношения с саудитами. 3 апреля он созвал широко освещенную в медиа встречу по поводу глобальных рынков нефти, демонстрируя свою обеспокоенность. Не упоминая Сечина, он обвинял в войне цен на нефть саудитов и сказал министру энергетики Александру Новаку это решить. 10 апреля Путин, судя по публичным данным, провел три телефонных разговора по ценам на нефть: один с королем Саудовской Аравии Салманом и президентом США Дональдом Трампом, второй только с Трампом, и третий — с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом. Путин редко так интенсивно работает по телефону, демонстрируя свою большую озабоченность по этому вопросу.

Другие российские нефтяные бароны обычно молчат, однако 11 апреля сообразительный вице-президент «Лукойл» Леонид Федун дал откровенное интервью влиятельной бизнесовой медиа-группе РБК. Федун был лидером лобби частных нефтяных компаний, призывающих договориться с ОПЕК по поводу снижения цен на нефть. Его интервью выглядит как танец победителя.

Федун дипломатично избегает упоминания о Сечине, хотя искренне благодарит Путина (опосредованно за то, что пошел против Сечина): «В последние дни мы увидели беспрецедентное вмешательство в переговоры с организацией относительно этого соглашения». Он также хвалит министра энергетики Александра Новака (функция которого — быть противовесом для Сечина). Обычно «Лукойл» рассматривают как наиболее вероятную следующую жертву агрессивного корпоративного рейдерства Сечина, поэтому и публичная ясность, которую внес Федун, впечатляет.

Вывод очевиден. Россия заигралась, провозгласив в начале марта войну цен на нефть против Саудовской Аравии и США, и сейчас ползет к своему кресту. Путин явно осознает, что российская экономика значительно слабее, чем он думал, поскольку сейчас именно он принимает реальные решения.

Злодеем был Сечин, но примечательно то, что частные российские нефтяные компании одолели государственную «Роснефть» и любимца Путина Сечина, а такой опытный игрок как Федун даже осмеливается злорадствовать на публику. Путин прежде проверял Сечина, но это никогда не происходило так быстро, поэтому ходят слухи, а не хватит ли с него, в конце концов, таких махинаций.

Нервные движения Путина подняли больше вопрос и о его власти. Во времена пандемии коронавирус он выглядит совсем не так уверенно, как обычно. Он выступил с двумя речами перед нацией, закрыв всю страну на каникулы на весь апрель, и отложил свой референдум по конституционным изменениям на неизвестную дату. Будучи крайне ограничительной, политика России в отношении пандемии была довольно запутанной и во многом делегирована региональным губернаторам. Однако Путин и прежде много раз выглядел неуверенно, однако спокойно восстанавливал власть.

Андерс Аслунд, шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council, nv.ua