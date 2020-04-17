Страстная суббота: приметы и что нельзя делать в этот день

Страстная суббота: приметы и что нельзя делать в этот день2
- 17.04.2020, 20:08
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Например, существует поверье, что в день накануне Пасхи нельзя отказывать в просьбах.
Страстная суббота-2020, или Великая суббота отмечается за день до Пасхи – 18 апреля. Это день примирения, доброты и всепрощения, пишет «Сегодня».
Вечером в Великую субботу в церквях начинают освящать пасхи и продукты к пасхальному столу, которые хозяйки приносят в храм в корзинках. Однако, в 2020 году из-за пандемии коронавируса священники просят воздержаться от посещения храмов и посмотреть службу по телевизору или в интернете.
Приметы на Страстную субботу-2020
Какая погода в этот день, таким и лето будет.
Чтобы быть здоровым и красивым, нужно в воду для умывания положить освященное яйцо.
Бодрствование в ночь на Пасху ограждает от болезней, дарит богатый урожай, приносит удачу охотнику, а невесте сулит счастье в браке.
Если сыграть свадьбу в Страстную субботу, то пара будет вместе недолго.
Кто смеется в этот день – тот весь год плачет.
Чего нельзя делать в Великую субботу-2020
Запрещено заниматься тяжелым трудом, устраивать большую готовку (кроме приготовления пасхальной корзины), стирку, уборку и прочее.
Это последний день Великого поста, поэтому не рекомендуется употреблять в пищу мясные, молочные продукты, рыбу, а также алкоголь.
Также существует поверье, что в этот день нельзя отказывать в просьбах.