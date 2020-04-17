Сотрудник БМЗ: Побелка бордюров и перекапывание клумб оказались важнее, чем жизни людей

Сотрудник БМЗ: Побелка бордюров и перекапывание клумб оказались важнее, чем жизни людей12
- 17.04.2020, 20:11
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Работников завода в Жлобине, в разгар пандемии, сгоняют на субботник.
Сотрудников Белорусского металлургического завода в Жлобине, как и многих других белорусов, в разгар эпидемии коронавируса, гонят на субботник, пишет телеграмм-канал «Баста».
Приказ подписан заместителем генерального директора по техническому развитию - главным инженером Николаем Анелькиным.
"Побелка бордюров, перекапывание клумб и, конечно, наведение порядка в кабинетах для начальства оказались важнее, чем жизни и здоровье людей", - пишет сотрудник БМЗ.
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