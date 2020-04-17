Командующий Нацгвардией Украины заразился коронавирусом 17.04.2020, 20:41

Николай Балан самоизолировался

Фото: МВС України / Facebook

Все, кто с ним контактировал в последнее время, пройдут тестирование.

У командующего Национальной гвардией Украины Николая Балана сегодня подтвердили диагноз COVID-19. Об этом 17 апреля в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко, пишет gordonua.com.

"Заболевание проходит почти бессимптомно. Состояние здоровья удовлетворительное. Генерал Балан с сегодняшнего дня находится на самоизоляции. Все, кто с ним контактировал в последнее время, пройдут тестирование", – написал замглавы МВД.

Геращенко добавил, что обязанности командующего Нацгвардией будет выполнять первый заместитель Балана Владимир Кондратюк.

Первый случай заражения коронавирусом в Нацгвардии был зарегистрирован 15 апреля.

Всего в Украине по состоянию на утро 17 апреля коронавирус был подтвержден у 4662 человек. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерло 125 человек, 246 пациентов выздоровели.