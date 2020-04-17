В Докшицах коронавирус и пневмонию нашли в милиции и райисполкоме 17.04.2020, 21:03

Врачи местной больницы работают круглосуточно.

17 апреля в Докшицком районе появилась статистика пациентов с COVID-19 - впервые за последние 9 дней власти сообщили о масштабах эпидемии. Через неделю после первой поездки в Докшицы «Радыё Свабода» собрала информацию от местных жителей о том, что там изменилось за это время.

Сколько сейчас пациентов с COVID-19 в Докшицах?

По словам начальника Главного управления здравоохранения Витебского облисполкома Михаила Вишневецкого, в Докшицком районе подтверждено 72 пациента с коронавирусом.

Представители каких учреждений заболели коронавирусом или пневмонией

Масштабы эпидемии также могут быть измерены по тому, в скольких государственных учреждениях выявили пациентов с коронавирусом.

От родственников и коллег журналистам известны, по крайней мере, следующие организации, где есть госпитализированные сотрудники с подтвержденным коронавирусом или пневмонией:

- управление образования Докшицкого райисполкома;

- районное управление внутренних дел;

- предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Докшицы-коммунальник»;

- центр гигиены и эпидемиологии;

- «Белтелеком»

- центральная районная больница.

За последние две недели в Докшицах умерло не менее девяти человек с пневмонией. Трое из них на этой неделе. Эту информацию журналистам подтвердили родственники и знакомые этих людей.

Пациент больницы: «У нас тут лазарет, врачи работают как на войне»

Председатель райисполкома в интервью районной газете рассказал, как сейчас работает районная больница. По словам Олега Коваленко, центральную районную больницу временно перепрофилировали под терапевтическое отделение.

Один из пациентов, с которыми журналисты разговаривали по телефону, более эмоционально рассказал о ситуации в больнице. Как и большинство пациентов, женщина лежала в больнице с воспалением легких.

«У нас же здесь лазарет, и они [врачи] работают, как и на войне - днем и ночью. Они заботятся о нас. Вот кто герои», - сказала Валентина.

Журналиста не удалось связаться ни с одним врачом из Докшицкого района. Их родственники говорят, что врачи и медсестры подписали документ, запрещающий им сообщать любую информацию о состоянии дел в больнице.