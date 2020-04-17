ИП из Гомеля: Все предприниматели оказались в тупиковой ситуации 2 17.04.2020, 21:20

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Прибыль равна нулю, а помощи от властей ждать не приходится.

Гомельская предпринимательница рассказал «Народной воле», в каком положении сегодня оказались белорусские индивидуальные предприниматели:

- Когда у меня спрашивают «Как работается?», отвечаю одним словом: «Никак!», - говорит гомельская предпринимательница Светлана Калачова. - Люди не приходят и ничего не покупают, поэтому прибыль практически равна нулю. На рынках и в торговых центрах - пусто.

Теперь давайте посчитаем, сколько должен заплатить ИП. Если у него есть 25-30 квадратных метров в торговом центре, а стоимость аренды за метр составляет 30-40 евро, то нужно платить тысячу евро в месяц в среднем за роллет. За терминал обслуживания - 40 рублей, за рекламные услуги - 30 евро, также необходимо заплатить в Фонд соцзащиты, потому что у вас есть два продавца. Продавцам нужно что-то дать, но где взять такие деньги?

- Действительно ли нет покупателей?

- По будням - хоть шаром покати! Суббота-воскресенье, если вам удастся продать два или три товара, это все равно хорошо. Например, я продаю купальники. Кому они сейчас нужны?

В апреле арендодатель снизил стоимость аренды на 25 процентов, но платить нужно не в белорусских рублях, а в евро. Посмотрите, как недавно подскочила европейская валюта! Поэтому заплатить в белорусских рублях нужно почти такую же сумму, как и раньше, хотя получается, что мы платим за воздух. И это не только у меня, у всех предпринимателей, поэтому ситуация просто тупиковая.

Сейчас нет никакой помощи, зато мы всем должны. А где взять ?!

Государство должно вмешиваться и поддерживать малый бизнес. По крайней мере, так обстоит дело во многих странах, которые столкнулись с эпидемией коронавируса.

У нас же с полуживых еще и шкуру пробуют содрать.