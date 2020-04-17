Латвия и Литва продлили сроки ограничения въезда 17.04.2020, 21:29

Латвия также не будет оформлять иностранцев на въезд в страну до 12 мая.

По поступившей от латвийской и литовской сторон информации в связи неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции COVID-19, продлены сроки установленных ранее ограничений при пересечении границы, пишет сайт newgrodno.by.

В Литовской Республике срок установленного карантинного режима продлен до 27 апреля, в Латвии — до 12 мая. Также до указанной даты латвийская сторона не будет оформлять иностранных граждан и лиц без гражданства на въезд в страну.

На белорусско-латвийской границе закрыты пункты упрощенного пропуска «Мейкшаны» (с белорусской стороны «Гаврилино»), «Каплава» («Плюсы»), Пиедруя» («Друя»), а также международный железнодорожный пункт пропуска «Индра» («Бигосово») на станции Бигосово для пассажирского сообщения.

Возможность пересечения латвийско-белорусского участка границы ограничена пунктами пропуска «Патерниеки» (с белорусской стороны «Григоровщина», Верхнедвинский район) и «Силене» («Урбаны», Браславский район).

На белорусско-литовской границе в пункте упрощенного пропуска «Тверячус» («Видзы»), по- прежнему, оформление лиц и транспортных средств не осуществляется.