Фотофакт: «Скорые» забирают людей в Минске 17.04.2020, 21:40

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иллюстрационное Фото

Снимки из трех районов столицы.

Читатели прислали телеграм-каналу «Баста» фотографии на которых видно, как специалисты на машине скорой помощи забирают людей из домов.

Телеграм-канал сообщает, что фото сделаны в Первомайском районе Минска, на проспекте Независимости, 185 и улица Шугаева, 17/2.

фото: телеграм-канал «Баста»

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