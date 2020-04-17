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Фотофакт: «Скорые» забирают людей в Минске

  • 17.04.2020, 21:40
  • 1,162
Фотофакт: «Скорые» забирают людей в Минске
иллюстрационное Фото

Снимки из трех районов столицы.

Читатели прислали телеграм-каналу «Баста» фотографии на которых видно, как специалисты на машине скорой помощи забирают людей из домов.

Телеграм-канал сообщает, что фото сделаны в Первомайском районе Минска, на проспекте Независимости, 185 и улица Шугаева, 17/2.

фото: телеграм-канал «Баста»

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