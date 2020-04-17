Доктор детской больницы: У семи медиков из нашего учреждения нашли коронавирус 9 17.04.2020, 22:12

6,865

иллюстрационное Фото: rfe/rl

Один из врачей умер.

COVID-19 был обнаружен у семи врачей 4-й городской детской клинической больнице в Минске. Двоих пациентов перевели в инфекционную больницу. Сотрудница больницы рассказал об этом «Радыё Свабода».

Главный врач больницы Виталий Лужинский не стал комментировать эту информацию.

«Коронавирус был обнаружен у 7 врачей, из них одна сотрудница умерла от осложнений, вызванных вирусом. Это сотрудники аллергического, педиатрического отделений и городского офтальмологического центра. Но на уровне администрации все молчат. Двое детей с COVID-19 также были переведены в инфекционную больницу», - сказала доктор на условиях анонимности.

По ее словам, не все сотрудники больницы имеют какие-либо меры защиты, их просто нужно «выбивать». А одноразовые вещи используются как многоразовые.

«Такое чувство, что всем все равно. Самое страшное, что один из сотрудников принес вирус в одно из отделений и он там распространился. Никаких специальных мер для защиты пациентов, проходящих лечение в этом отделении, не принималось. Это все настораживает, и ты чувствуешь себя беззащитным», - говорит доктор.

Сейчас плановые посещения в больнице отменили, но на прошлой неделе пациенты приходили на осмотры и консультации.

Врач говорит, что информация скрыт по указанию сверху, а медицинские работники не хотят работать без обычных средств защиты и рисковать не только своим здоровьем, но и близкими.

«Сейчас я не могу гарантировать, что не являюсь носителем вируса, хотя старалась никуда не ходить», - сказал доктор.

Главный врач Виталий Лужинский сказал, что персонал больницы имеет «достаточно средств защиты», получил их вчера, сегодня и в понедельник выдадут новые.