Президент Польши подписал очередные законы в рамках пакета «Антикризисный щит» 17.04.2020, 22:36

1,188

Фото: ЕРА

Они смогут помочь предпринимателям сохранить рабочие места, спасти бизнес, поддержать функционирование семей.

Президент Польши Анджей Дуда подписал так называемый фондовый спецзакон, направленный на беспрепятственное осуществление и регулирование проектов, финансируемых государством, в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, передает «Польское радио».

Анджей Дуда также подписал закон об инструментах поддержки в связи с распространением вируса COVID-19, который предусматривает государственную помощь для фирм, созданных в период с 1 февраля по 1 апреля этого года.

«Законы подписаны, и я надеюсь, что они смогут уже вскоре вступить в силу и помочь предпринимателям сохранить рабочие места, спасти бизнес, поддержать функционирование семей и просто обеспечить средства в этой сложной кризисной ситуации», - заявил президент Польши в ходе очередной сессии Q&A («Вопрос-Ответ») на своей странице в Facebook.