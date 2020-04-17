Президент Польши подписал очередные законы в рамках пакета «Антикризисный щит»
- 17.04.2020, 22:36
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Они смогут помочь предпринимателям сохранить рабочие места, спасти бизнес, поддержать функционирование семей.
Президент Польши Анджей Дуда подписал так называемый фондовый спецзакон, направленный на беспрепятственное осуществление и регулирование проектов, финансируемых государством, в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, передает «Польское радио».
Анджей Дуда также подписал закон об инструментах поддержки в связи с распространением вируса COVID-19, который предусматривает государственную помощь для фирм, созданных в период с 1 февраля по 1 апреля этого года.
«Законы подписаны, и я надеюсь, что они смогут уже вскоре вступить в силу и помочь предпринимателям сохранить рабочие места, спасти бизнес, поддержать функционирование семей и просто обеспечить средства в этой сложной кризисной ситуации», - заявил президент Польши в ходе очередной сессии Q&A («Вопрос-Ответ») на своей странице в Facebook.