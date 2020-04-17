Врач из Бешенковичского района: У нас здесь все полыхает 6 17.04.2020, 22:44

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иллюстрационное Фото

В самом городе всего 2 аппарата ИВЛ, к одному из которых уже подключен пациент.

На этой неделе в Бешенковичах Витебской области умерла работница санэпидслужбы. Это не первая смерть в районном центре – ранее умерла дезинфектор того же учреждения. Как стало известно belsat.eu, не стало и двух жителей деревни Бересни. Официальная причина – пневмония, но местные жители считают, что смерть людей связана с коронавирусом.

Врачи в Бешенковичах сейчас живут в здании гимназии и собирают деньги на оборудование для районной больницы через объявления в соцсетях. Все палаты забиты больными пневмонией. Сами врачи не знают, откуда взялась «гуманитарка» со средствами защиты и лекарствами. В городе всего 2 аппарата ИВЛ, к одному из которых уже подключен пациент.

Когда 9 апреля стало известно о смерти 57-летней дезинфекторки Натальи Литвяковой, журналисты ославшись на её коллегу, сообщила, что весь персонал районной санстанции был изолирован и проверяется на коронавирус.

Райисполком: Еще одна работница санэпидслужбы умерла

Как стало известно журналистам, на этой неделе главный бухгалтер санэпидслужбы скончалась в Бешенковичах. Женщине было около 60 лет.

Председатель Бешенковичского райисполкома Галина Внукович подтвердила, что еще одна сотрудница службы действительно умерла, но причину смерти не назвала.

«Проводится вскрытие и другие необходимые действия в соответствии с законодательством», – сказала она.

Кроме того, председатель исполкома сообщила, что некоторые ее подчиненные сейчас находятся на больничных по состоянию здоровья.

«Сотрудники исполкома действительно частично на больничном по состоянию здоровья, я не могу сказать причину, это их личная информация. Кто-то показывает больничные листы, кто-то рассказывает, а кто-то молчит. В Бешенковичах создан координационный штаб, есть протоколы инструкций, план борьбы, точнее, профилактики заболеваемости», – добавила она.

На вопрос, почему больница вынуждена собирать пожертвования, Галина Унукович отвечает:

«Это нарушает закон? Я считаю, что такие ситуации сплачивают людей и привлекают внимание людей к необходимости заботиться о себе… И в такие святые дни, перед Пасхой, это дань милосердию и гуманизму. Это ничему не противоречит».

В приемной главного врача Бешенковичской ЦРБ отказались предоставить конкретные сведения.

«Все, что необходимо, есть. Помощь оказывается, помощь доступна всем на уровне, достаточном для нашей больницы, и в соответствии со всеми нормативными документами. Всего доброго», – сказали там и положили трубку.

Врач из Бешенковичского района: «У нас здесь все полыхает»

Смерть нескольких человек в течение недели в Бешенковичах и районе подтверждает врач амбулатории деревни Бочейково Марина Папко. По ее словам, бухгалтер умерла в среду.

«В санстанции пневмонией болеют главный врач и помощник эпидемиолога… Я не знаю, работает ли санстанция. Возможно, пару человек сидят и дрожат от страха. Они не дадут вам никакой информации, потому что все боятся. Все это очень запугало наш медицинский народ», – говорит она.

Она также рассказала, что 88-летняя бабушка и ее зять, которому было 60 лет, скончались неделю назад в Бешенковичском районе, в деревне Бересни.

«Сначала бабушка умерла, ее похоронили на выходных, и через пару дней мы узнали, что этот мужчина тоже… Он лежал на аппарате ИВЛ. Он и его жена ездили на работу в одной машине с работником райисполкома, с которым были соседями. Жена переболела, а он умер. В исполкоме, естественно, был источник [инфекции]. Сотрудник исполкома сейчас находится в больнице с пневмонией».

Амбулатория, где работает Марина, обслуживает 1800 человек из двух десятков деревень в радиусе 18 км от Бочейково. В течение месяца она выписала 80 больничных по ОРВИ, но допускает, что среди них была коронавирусная инфекция..

«Сегодня положила в Бешенковичи женщину с пневмонией, состояние которой не улучшалось. Вчера один из контактных был доставлен в больницу – через санэпидслужбы поступила информация о том, что он ездил в санаторий «Белая вежа» в Брестской области, где есть случай COVID-19.

Когда фельдшер пришел к нему, чтобы взять все расписки (о режиме самоизоляции – примечание), он скрыл, что температура уже была 37 с чем-то. А когда стало 39, он сам обратился. Еще один дальнобойщик сидит под распиской – вернулся из Венгрии. А что нам та Венгрия, когда здесь у нас все полыхает?»

Врач утверждает, что в настоящее время ощущается острая нехватка средств защиты: респираторов нет, вместо этого им дали «улучшенную маску с каркасом». Неравнодушные люди передали партию тканевых масок в амбулаторию Бочейково, и медсестра выдает их каждому пациенту на входе. Однако для защиты врачей нужны не маски, а именно респираторы FFP3, которые фильтруют до 98% воздуха, говорит доктор.

«Вчера министерство здравоохранения издало приказ о переводе легкого течения COVID-19 на дом. Если их сейчас будут посещать дома без респираторов – все врачи полягут. Возможно, они [респираторы. – Belsat.eu] есть в областных больницах, но сегодня я позвонила в Бешенковичи – у нас нет респираторов», – добавляет Марина Папко.