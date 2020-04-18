Наталья Радина: Пора уже на душегуба надевать или смирительную рубашку, или наручники 16 18.04.2020, 8:18

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По сути, сейчас в стране происходят массовые убийства.

Ситуация в Беларуси страшная. Тысячи людей, которые должны жить и могли жить, уже умерли или умрут. Потому что идиот, который стоит во главе страны, вместе со своими подручными, не только ничего не сделал, чтобы эти люди не заболели, а сознательно их заразил, пишет главный редактор сайта Сharter97.org Наталья Радина в «Фейсбуке»

Лукашенко приказал с понедельника открыть все школы: «ОРВИ закончились». На Пасху призвал православных идти в церкви, 25 апреля проводит общереспубликанский субботник, 9 мая - парад.

По сути, сейчас в стране происходят массовые убийства. И те прихлебатели, которые называли маньяка гарантом независимости и даже Наполеоном чумного барака, также несут ответственность за происходящее.

Пора уже на душегуба надевать или смирительную рубашку, или наручники.