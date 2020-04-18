«Санстанция на карантине»: как живут в эпицентрах коронавируса на Витебщине 18.04.2020, 9:20

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Фото: tut.by

Витебская область — самый неблагополучный по COVID-19 регион после Минска.

В некоторых районах Витебской области — серьезные очаги распространения инфекции. Портал tut.by съездил в два соседних с Витебском райцентра — Бешенковичи и Шумилино — и узнал, как там живут люди и есть ли у них все необходимое для защиты от вируса.

Бешенковичи: «Ходзім во. Значыцца, жывыя. Можа, не памром»

Городской поселок Бешенковичи находится в 50 км от Витебска. Живет здесь около 6 тысяч человек.

Статистику по ситуации с COVID-19 в Бешенковичском районе власти долгое время замалчивали. Впервые ее озвучил 17 апреля начальник облздрава Михаил Вишневецкий на заседании штаба по борьбе с коронавирусом. Он сообщил, что в этом регионе Витебщины заболели 27 человек. Независимые эксперты считают, что эти цифры серьезно занижены.

Фото: tut.by

«Это уже чересчур — от каждого человека шарахаться»

На улицах Бешенковичей — почти безлюдно. Пустынна и главная площадь, на которой стоит памятник Ленину.

К прогулкам, помимо коронавируса, не располагает и погода: идет мокрый снег, сильный ветер едва не сбивает с ног. Редкие прохожие спешат поскорее укрыться от ненастья в магазине, в аптеке, на почте.

Фото: tut.by

В масках — примерно каждый четвертый.

— Маскі, анцісептыкі ў аптэке ёсць, но разбіраюць іх быстра. Я сама сабе пашыла маску — з марлі, у нескалька слаёў. Яна харошая, бачыце? — показывает пожилая покупательница в местной «Копеечке». — Яе — у гарачую ваду, патом пасціраў, паўцюжыў і апяць насі. А гэтыя, у аптэке, тоненькія — я не знаю, ці памагаюць яны ад таго каранавірусу? Не скажу, што мы яго ўжо так баімся, но стараемся сядзець дома. Выбіраемся толька ў магазін, аптэку.

Еще одна пенсионерка смеется:

— Харашо мы тут жывём. Ходзім во. Значыцца, жывыя. Можа, не памром.

— Но медики просят, чтобы пожилые люди по возможности оставались дома.

— Да? А мы во ходзім маленька. Ну, значыць, буду дома сядзець, паслухаю дактароў.

Фото: tut.by

В магазин заходит женщина. Признается, что недавно стала героиней местных сплетен:

— Большой паники нет. Хотя, по слухам, болеют даже работники райисполкома. Знаете, что такое маленький городок? Вот взять меня. Я просто заболела, простуда. А люди уже пустили слух, что я в больнице с пневмонией. Я так ужасно себя чувствовала от этих сплетен! Вообще люди теперь всего боятся: кто-то кашлянул в магазине — и от него шарахаются. Я считаю, это уже чересчур — от каждого человека шарахаться. Не по-людски это как-то.

Фото: tut.by

Анастасия и Евгения говорят, что уже несколько недель находятся в самоизоляции:

— Сегодня вот выбрались в город, потому что накопились разные дела. Но вообще у нас стало заметно меньше людей на улицах. Все теперь кучкуются по домам. Страх есть, не будем скрывать. У нас умерла работник санстанции. Об этом знают все Бешенковичи. Да и Витебск… Ну да, крупный очаг, но собираемся скоро туда поехать. Что поделать, если жизнь идет, и нужно решать разные вопросы?

Фото: tut.by

В аптеке в центре горпоселка, недалеко от автостанции, в продаже есть маски по 1,76 рубля. Фармацевт пересчитывает товар:

— У нас все есть: и маски, и парацетамол…

Некоторые медики живут в общежитии. Его называют «закрытым объектом»

Местные жители рассказывают, что в общежитии СШ № 2 сейчас живут медики. Его им отдали для того, чтобы они не шли после работы домой и не представляли потенциальную опасность для близких.

Фото: tut.by

Общежитие школы, где сейчас живут некоторые медики районной больницы

Из общежития выходит охранник: мол, посторонним сюда вход запрещен.

— Спрашивайте разрешения у директора школы. Если он позволит, тогда пустим. Но это вряд ли.

Директор школы Андрей Буйлов пояснил:

— Это был закрытый объект и до того, как там поселили медиков. Живут они там с 6 или 7 апреля. Но сколько их там человек, я не знаю. Хоть здание и относится к школе, и наш персонал там работает, сам я там с момента заселения медиков не был. Но уверяю, в общежитии — отличные условия. Комнаты хорошие, с мебелью, есть душевые.

Санстанция на карантине, коронавирус проник в дом престарелых

Въезд на территорию местной больницы запрещен. Но зайти сюда можно.

Местные жители говорят, что и детское, и хирургическое, и терапевтическое отделения забиты пациентами с пневмонией. Но мы не знаем, так ли это: главврач больницы Светлана Рощина не хочет общаться журналистами.

Фото: tut.by

На территории больницы — санстанция. Сейчас она закрыта. Сотрудники — на карантине после того, как умерла от пневмонии 57-летняя дезинфектор Наталья Литвякова. Родственники женщины ранее сообщили «Нашай ніве», что в свидетельстве о ее смерти причиной указана «пневмония»: «Но патологоанатом говорил нам, что делали тест на коронавирус. И он был положительный».

Несколько жителей Бешенковичей рассказали нам, что хоронили Наталью в закрытом гробу.

Фото: tut.by

По информации «Нашай нівы», коронавирус выявили и в местном доме престарелых: инфицированному — 69 лет, на изоляции — контакты первого уровня: 22 «пациента» отделения и 7 человек персонала. Анализы на коронавирус взяли у всех, ни у кого больше он пока не подтвердился.

По сведениям «Нашай нівы», несколько медработников в Бешенковичах тоже заразились. Среди них и врачи.

Местная больница попросила купить ей три увлажнителя кислорода для пациентов с легочной недостаточностью. На это требуется 960 рублей.

«Карантина в райисполкоме нет, но заболевших много»

Управляющий делами Бешенковичского райисполкома Сергей Реутский говорит нам:

— Сколько заболевших коронавирусом и пневмониями по нашему району — такой информацией я не обладаю. Знаю только по райисполкому, что, да, болеют наши сотрудники. Уровень сезонной заболеваемости выше, чем в прошлом году. Трети сотрудников на работе нет. Но чем они болеют — не знаю. Кто с ребенком на больничном — у нас много молодых мам, — кто еще с чем…

Фото: tut.by

Фото: tut.by

— Есть данные, что 16 работников райисполкома в больнице. Что была на больничном председатель Галина Унукович, что болеют ее заместители. Это так?

— 16? Ну это, наверное, собрали работников всех служб райисполкома. Может быть, столько и будет, не знаю.

Карантина, говорит Реутский, в райисполкоме нет:

— Люди приходят, говорят на вахте, с какой проблемой пришли. Я спускаюсь — и решаем их вопросы в фойе на первом этаже. Работает также служба «одного окна». Люди все понимают, приходят в масках.

— А аптеки обеспечены масками?

— Антисептики есть, с масками, может быть, есть перебои.

Шумилино

Шумилино — горпоселок с 7,5 тысячами жителей в 40 км от Витебска. Кажется, что на улицах Шумилино людей в масках значительно больше, чем в соседнем райцентре, — примерно каждый второй.

Администрация: «В районе 30 человек с коронавирусом»

Заместитель председателя по социальным вопросам Шумилинского райисполкома Ирина Шалахова рассказала, что с 7 апреля районная больница перепрофилирована на 99 коек для приема больных с коронавирусом.

— По данным на 16 апреля, в стационаре находятся около 50 человек. Из них 30 пациентов с положительным результатом на COVID-19. Из них 14 человек — с пневмониями. Люди, контактировавшиеся с инфицированными, — дома на самоизоляции. Около 100 жителей района — контакты первого уровня, и чуть более 100 человек — второго уровня. Некоторые контакты первого уровня находятся в стационаре. В больнице есть резерв коек, и есть возможность оказывать помощь больным.

Ирина Шалахова говорит, что от коронавируса умерли два жителя Шумилинского района:

— Оба — в возрасте. Один человек умер в больнице в Витебске, а второй — в местном стационаре. Но комментировать такие вещи не буду: не имею морального права. Могу только принести соболезнования родным.

— Правда ли, что заболели и шумилинские медики?

— Да, но их немного. У них пневмония. Они — под медицинским наблюдением. Но критичной ситуации нет: район обеспечен медработниками, чтобы оказывать помощь своим жителям.

Фото: tut.by

— Местная власть предоставила здание, где могут жить медики на время эпидемии?

— На территории больницы есть физиотерапевтическое отделение. Оно соединено переходом с основным зданием. Отделение перепрофилировали, организовав там 25 коек для медиков. Для них там созданы комфортные условия для проживания. Горячее питание они получают за счет бюджетных средств. Магазины добровольно предоставляют фрукты, чай, кофе для медиков.

— Районная больница обеспечена средствами индивидуальной защиты и медпрепаратами?

— Все медики района получили защитные средства. Проблемы, что чего-то не хватает, нет не только в районных больнице и поликлинике, но и в медучреждениях в регионе — в амбулаториях, ФАПах.

— Вы в маске. В райисполкоме масочный режим?

— Приказа нет, но добровольно сотрудники, конечно, носят маски. Райисполком не перешел на дистанционную работу. Жители района приходят к нам. Но мы попытались организовать движение людей только на первом этаже. Здесь работают и служба «Одно окно», и кабинет для приема граждан, и другие кабинеты.

В Шумилинском районе в начале апреля отменили все массовые мероприятия.

— Объясняем людям, чтобы как можно меньше собирались вместе, носили маски, перчатки. Просим, чтобы во всех организациях, магазинах стояли средства для дезинфекции рук, — говорит зампред райисполкома.

В шумилинской школе — «мини-фабрика» по пошиву одежды для медиков

В СШ № 1 учителя и техперсонал организовали небольшой цех и шьют защитные комбинезоны, шапки, бахилы для медиков. А вот маски решили не изготавливать, так как их, говорят, достаточно.

Директор школы Наталья Мясоедова рассказывает:

— Начали шить с прошлого понедельника, 6 апреля. Вначале были задействованы 8 человек, а сейчас уже 30: 26 работников школы плюс 4 помощника из числа горожан. Учеников, конечно же, не привлекаем.

Три класса в школе отведены под раскрой, один — под пошив. Швеи работают по своему графику, закройщицы — по своему. И у тех, и у тех — по две смены в день.

Четыре учительницы английского языка склонились над столом и дружно кроят шапочки. Они из ткани веселой расцветки — чтобы поднять медикам настроение.

В соседнем кабинете восемь женщин гонят ровные строчки на комбинезонах и шапках. Все очень сосредоточены на работе.

Фото: tut.by

— В первый день мы сшили 11 комбинезонов, во второй — 19, в третий — 66. Сейчас в день выдаем до 80 комбинезонов. Плюс бахилы — в среднем в день 100 пар. Шапочек отгрузили также уже немало.

— Вы — самоотверженные люди. У учителей и так много разной работы.

— Наталья Васильевна, мы могли спокойно сидеть и готовиться к урокам, когда вокруг такое творится? — смеясь, спрашивают у директора педагоги.

— Нет, конечно, не могли. Такой вот у нас коллектив.

В первый день материал для пошива предоставил шумилинский предприниматель Валерий Тимошенко.

— А потом учителя сами предложили: «Давайте сбросимся! Надо помочь нашим медикам». Подключились и наши выпускники. Всего собрали более 1000 рублей. На них школа купили спанбонд, ситцевую ткань. Помогают и горожане: приносят нам замки, нитки, резинки.

После каникул пошив одежды для медиков продолжится, говорит директор.

— Не в таких масштабах, но все же.

Защитные средства для медиков, по словам зампреда райисполкома Ирины Шалаховой, шьют в шумилинской СШ № 2, а также Обольской школе.

Фото: tut.by

«С этим придется привыкнуть жить»

На улице в центре Шумилино встречаем молодого человека в маске. Парень говорит, что работает в райцентре, но живет в одной из ближайших деревень.

— Маски носят те, кто думает о своей безопасности. Эти люди, как правило, читают новости в интернете, смотрят каналы на YouTube. А те, кто верит тому, что говорят по телевизору, что у нас «все хорошо», — в основном без масок. В моей деревне в маске не ходит никто, кроме меня. Сразу смотрели, как на странного, но теперь привыкли. Все думают, что до деревни коронавирус не доберется. Пенсионеры по-прежнему выходят на улицу, сидят на лавочках, обсуждают новости.

Фото: tut.by

Парень говорит, что на предприятиях в Шумилино проводят санобработку, соблюдают меры профилактики и в общественных местах. По его мнению, паники в городе нет:

— Я думаю, люди уже особо не боятся. С этим придется привыкнуть жить.