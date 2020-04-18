Страстная суббота: что делать нужно, а что категорически запрещено 18.04.2020, 9:35

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Народные приметы накануне праздника Пасхи.

Страстная, Великая, Красильная… Так называют субботу, которая предшествует светлому празднику Пасхи. Этот день особенный, ведь, с одной стороны, нужно скорбеть, потому как Христос уже умер, а с другой, нужно радоваться, что сын Божий скоро воскреснет, пишет vkurier.info.

Что следует делать в этот день

1.Красить яйца и печь куличи, если не получилось сделать это в Чистый четверг.

2. Посещать всенощную. Если же возможности такой нет, то можно просто постараться не ложиться спать, зажечь свечу перед иконой и молиться. Кто будет бодрствовать до утра, тот обретет счастье, здоровье и удачу. Ведь, как считается, в ночь со Страстной субботы на воскресенье счастье бродит по земле, но приходит лишь к тем, кто не спит.

3. Готовить праздничные пасхальные блюда. Желательно, чтобы их было двенадцать.

4. Поститься. Некоторые верующие и вовсе отказываются от любой пищи в этот день. Но если очень хочется, то можно кушать хлеб, сухофрукты, овощи без масла.

5.Освящать в храме крашеные яйца, пасхальные куличи, соль и другие продукты. Для этого корзинку застилают чистым рушником, укладывают в нее пасхальный кулич, крашеные яйца, соль, свечу. Некоторые, правда, приносят с собой и другие продукты, например, колбасы, мясо или даже вино. Однако во многих храмах такие пасхальные блюда не приветствуются. Отправляясь в церковь с корзинкой, нужно позаботиться о том, чтобы край рушника оставался свободным, чтобы после того, как блюда осветят, им можно было накрыть продукты.

6. Мириться со всеми, с кем находитесь в ссоре, прощать обиды и забывать любые недоразумения.

7. Можно также раздать милостыню или помочь малоимущим, отнеся ненужные вещи в храм или в приют.

8. Нужно задуматься о своем прошлом и будущем, переосмыслить жизненные приоритеты и ценности.

Что категорически нельзя делать в субботу накануне Пасхи

1. Веселиться, выпивать, ругаться, отмечать дни рождения и гулять свадьбы. Лучше этот день провести в приготовлениях к празднику и в молитвах.

2. Плотские утехи в этот день считаются великим грехом.

3. Нежелательно что-то одалживать, будь то деньги, продукты или любые хозяйственные мелочи. Тем самым можно отдать чужому человеку свою удачу и благополучие.

4. Любые сельскохозяйственные, земляные и садовые работы в этот день лучше отложить. По возможности следует отказаться и от уборки, стирки и глажки.

5. Кушать мясные и молочные продукты, яйца.

6. Пробовать пасхальные блюда до появления первой звезды в небе.

7. Заниматься любым видом рукоделия.

8. Охотиться или рыбачить, чтобы не накликать на себя несчастье.

9. Мыться в бане, ванне или ходить в сауну.

Народные приметы о погоде

По погоде на Страстную субботу можно определить, каким будет лето. Так, если на улице солнечно и ясно, то стоит ждать жару, если дождливо и зябко, то и лето будет холодным. А богатый урожай обещает темная ночь с субботы на воскресенье.