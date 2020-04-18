«Пока не пройдут осадки, лучше не выходить на улицу» 3 18.04.2020, 9:56

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Фото: Reuters

К чему может привести дым от пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.

Столицу Украины и область засыпало песком в результате шквалистого ветра, а потом заволокло дымом от лесных пожаров. Запах гари ощущался почти во всех районах. Местные власти рекомендовали жителям не выходить из дома и вывели на улицы поливальные машины, которые должны были прибить к земле дым.

Старший научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института Михаил Савенец рассказал «Настоящему Времени» о том, что вызвало эти пожары и может ли эта пыль угрожать здоровью жителей близлежащих областей: