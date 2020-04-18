Минчанка: Выписали с синдромом матового стекла в легких, что делать дальше - не знаю 15 18.04.2020, 10:03

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ФОТО: REUTERS

Крик души 37-летней белоруски.

«Выписали с синдромом матового стекла в легких. Что делать дальше и когда я буду не опасна для окружающих – я не знаю»: это история о том, как 37-летней минчанке поставили диагноз Covid-19 только с шестого раза и отправили домой. Ее опубликовал в соцсетях другой житель столицы, который был госпитализирован как контакт первого уровня, передает телеграм-канал «Баста».

- Хочу поделиться с вами личной историей по COVID-19. Я лежала в одно с вами время в онкодиспансере. Хочу, чтобы люди знали, насколько неточными могут быть тесты. У меня положительным оказался только с шестого раза.

Я прилетела 24 марта из США. Первый тест брали в аэропорту. Выдали бумажку о самоизоляции и на этом все. Сидела дома одна, к семье и детям не поехала, слава Богу условия позволяют. Симптомы стали проявляться за сутки до вылета. Все по полной программе: слабость, температура 38,5, мышечная боль, озноб. По прилету добавился сухой кашель и температура всегда держалась на одном уровне 37,2 – 37,4.

Тревогу я забила ровно через неделю карантина, потому что по первому тесту мне никто не позвонил. Это означало, что он отрицательный, но симптомы никак не проходили. Решила позвонить в поликлинику узнать, как можно пересдать тест. Дали какой-то номер, позвонила туда. Там ответила женщина, которая сказала, чтобы я немедленно вызывала скорую помощь и если я этого не сделаю, то сделает она.

Естественно я вызвала. Где-то через час приехал работник «скорой» и сказал собираться в больницу. Других вариантов сдать повторно тест у меня не было. В машине «скорой» просидели еще минут 15 – выясняли, куда меня везти. Привезли в онкодиспансер. Там взяли тест и дали подписать согласие на госпитализацию. Речи о том, что палата не одноместная никакой не было, никто не предупредил, что кладут всех подряд.

Положили в бокс на две палаты по три человека. Там уже была одна женщина, ночью привезли еще одну. На утро уже не было свободных мест в отделении. Вечером второго дня женщине, которая уже лежала и к которой меня подселили, позвонили из поликлиники и эпидемстанции, сказали, что тест у нее положительный. Спрашивали о её контактах. Ночью в два часа её и всех остальных, а это было 11 или 13 человек только из нашего отделения, перевезли в другую больницу.

Меня и мою соседку днем перевели в другую шестиместную палату. Там лежали женщины с отрицательными тестами. На седьмой день взяли еще мазок – уже третий! А на следующий день почему-то еще раз – четвертый! Все это время меня лечили двумя антибиотиками, противогрипозным препаратом и давали таблетки от кашля. После 3 и 4 тестов мне сменили антибиотик и начали вводить Цефтриаксон внутривенно в комбинации с таблетками еще какого-то антибиотика. После смены лекарств меня перевезли в другую больницу. Там при поступлении заново взяли кровь и мазки на Covid-19 уже в пятый раз!

Положили в палату, но уже одну. Курс антибиотиков продолжался еще неделю, так как мне еще в первой больнице поставили диагноз воспаление легких. Причем мне пришлось буквально просить врача на четвертый день моего нахождения в онкодиспансере сделать мне КТ.

Вчера меня выписали! При этом взяли мазок шестой раз! Медсестра пришла и спросила: «Как сделать? Как обычно? Или хорошо?»

Очень боюсь заразить кого-либо и особенно своих пожилых и не очень здоровых родителей! Сегодня мне сообщили, что тест полоэительный. Как к этому относиться я не знаю! Сейчас опять нахожусь дома на самоизоляции и не понимаю отчего, как и зачем меня лечили? Как берут тесты у людей? Как назначают лечение? Почему не используют препарат, который изъяли из всех аптек и который действительно помогает!?

Выписали меня с синдромом матового стекла в легких. Что делать дальше и когда я буду не опасна для окружающих – я не знаю. Кто и как будет брать мазки - тоже. «Как обычно? Или хорошо?»…

КТ показало «матовое стекло» в легких и сейчас температура 37. Кашель как был, так и есть.

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