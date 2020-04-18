Евстафий Тышкевич: обрести бессмертие 18.04.2020, 10:24

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Евстафий Тышкевич

Сегодня - день рождения белорусского историка, графа Евстафия Тышкевича.

18 апреля исполняется 206 лет со дня рождения Евстафия Пиевича Тышкевича - основателя белорусской научной археологии

Этот человек мог прославиться в веках уже одним фактом появления на свет. Богат, знатен, даровит: белорусско-польско-литовский род Тышкевичей - один из самых древних в истории, берет начало с середины XV-го века. В имении отца, выстроенном на берегу живописной речушки Гайны, к услугам Евстафия были не только домашние учителя, но и огромная библиотека, коллекция старинных рукописей и вещей, родовой архив. Отец его, Пий Фелицианович, слыл образованнейшим человеком, любителем музыки, ценителем старины. Своим сыновьям он много чего сумел порассказать о славном прошлом их предков.

Неудивительно, что братья Тышкевичи, Евстафий и Константин, воспылавшие к «седой старине» неподдельной страстью, превратили краеведение в дело всей жизни. И достаточно преуспели на этом поприще. Их известность в середине XIX столетия выходила далеко за рамки российской империи. Они были почетными членами императорской академии наук Швеции, института археологии в Лондоне, многих отечественных и зарубежных научных товариществ.

Младший из братьев, Евстафий, начав раскопки курганов и замчищ, и при этом, не брезгуя никакой черновой работой, свою первую статью в одном из петербургских еженедельников опубликовал уже в 23 года. А вскоре, оставив государственную службу в столице, он целиком посвящает себя научной деятельности. Занимаясь «копательством» в окрестностях Минской губернии, молодой граф также собирает и записывает материалы по устному народному творчеству, этнографии и топонимике родного Логойского края, что впоследствии находит отражение в издаваемых им книгах. А археологические раскопки дают просто ошеломляющие результаты! Граф становится обладателем подлинных раритетов – каменных идолов, монет и украшений, рыцарского оружия, гравюр и географических карт, предметов искусства, утвари… Всё это позволило создать ему в фамильном дворце домашний музей. 1842-й год - дата памятна сегодня как время открытия первого на территории Беларуси публичного учреждения такого рода, который мог бы посетить любой человек независимо от социального статуса.

По воспоминаниям современников, Тышкевич-старший, проживший 102 года, до 86-ти водил по музею многочисленных гостей. Сам Евстафий Пиевич тем временем загорелся новой идеей – открыть музей не в заштатном, отдаленном Логойске, а в большом городе. По высочайшему императорскому велению 29 апреля (11 мая)1855 года было утверждено «Положение о музеуме древностей и Временной археологической комиссии», таким образом, братья (было бы несправедливо говорить здесь только об Евстафии) добились своего: «музеум» со статусом общенационального им было разрешено открыть в Вильно. Евстафий, специально изучивший для того все тонкости музейного дела, перевез в Вильно всю свою личную коллекцию. Это было непросто: переместить на подводах за сотни километров тысячи бесценных предметов! Но дело того стоило, ведь теперь сокровищами могли полюбоваться все желающие.

Слава музея стремительно росла, многие хотели пожертвовать ему в дар свои раритеты, предлагали услуги в качестве меценатов и научных кураторов. Но, увы, продлилось это недолго. После подавления царскими властями восстания 1863 года началась чистка очагов вольнодумства. Дошла очередь и до «музеума древностей» - была создана комиссия для разбора и приведения «в надлежащий порядок» его фондов. По сути, это обернулось разграблением, большую часть коллекции вывезли в Москву, часть отдали на хранение Виленской публичной библиотеке, иное банально растащили. И хотя позже, используя свой непререкаемый вес в обществе, почетный член Петербургской академии наук, камер-юнкер Двора его императорского величества граф Евстафий Пиевич Тышкевич всё же добился пересмотра несправедливого решения, в Вильно, словно в насмешку ему, вернулось лишь 206 единиц экспонатов музея.

От такой потери он не смог до конца оправиться. В 1873 году Евстафий Тышкевич скончался на руках у своей сестры.