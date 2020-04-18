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В Хабаровском крае РФ разбился самолет

  • 18.04.2020, 10:29
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В Хабаровском крае РФ разбился самолет

Самолет загорелся после падения.

В результате крушения частного легкомоторного самолета в Хабаровском крае погибли четыре человека. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района, передает «Новая газета».

Самолет упал в нежилой зоне в 35 километрах от Хабаровска, он загорелся после падения, уточнили в МЧС. На место выехали спасатели и спецтехника.

В администрации Хабаровского района уточнили ТАСС, что самолет принадлежал местному бизнесмену Илье Карабуту. По информации властей, он один из погибших в ходе крушения. По факту произошедшего СК по Хабаровскому краю возбудил дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК).


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