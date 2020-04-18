Врач из Дзержинска: Очень хочется попасть в число выживших 13 18.04.2020, 10:35

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Эпидемия охватила город-спутник Минска.

Врач Дзержинской центральной районной больницы рассказал телеграм-каналу «Баста» о ситуации с коронавирусом в небольшом городе Минской области:

- С 16 по 27 марта нам выдавали по одной маске на неделю. Только потом дали четыре маски, сказав, чтобы стирали и гладили. После стирки марля разползается, она не пригодна к использованию. Получается, нос и рот практически открыты. Ответ от начальства: покупайте сами.

С 23 марта сделали пропускной пункт на входе в больницу. Санитарки по часу стоят на дверях у центрального входа и спрашивают у каждого заходящего о температуре, кашле, насморке. Если есть - отправляем сразу в кабинет инфекционных заболеваний. Все хорошо, если бы не два «но».

Первое. Открыты две двери с обратной стороны, за которыми никто не смотрит. Где гарантия что больной человек не зайдёт именно через них, а не через центральный вход где стоят и контролируют.

Второе. Хотелось бы, конечно, чтобы все-таки выдали всем работникам - от врачей до саниарок - защитные костюмы, респираторы и защиту на глаза. Чтоб не бояться заражения вирусом и не заразить дома детей. Тем более, что людям надо стоять на проходной.

Официально никто ничего не говорят о цифрах заболевших. Я работаю в больнице и не знаю, сколько подтвержденых с короновирусом. Но с пневмонией хватает. 15 апреля 30 человек положили. Три кабинета врачей, которые работают с пневмонией, не успевают. Очень много людей с температурой и признаками ОРВИ. Врачи проводят ряд обседований, выявляют и начинают лечить.

Люди в Дзержинске меня убивают своим поведением. Коронавирус рядом. Рядом Минск и Столбцы, где очень много зараженных. При этом, на улице редко встречаются люди в масках. Большинство - без. И отвечают, смеясь, что «зараза к заразе не пристает». Страшно, что большинство людей не понимают ситуацию., в голове бардак.

Очень хочется попасть в число людей выживших. Но как донести до жителей города, чтобы они дома сидели не шастали нигде по вечерам, одевали средства защиты? Как?