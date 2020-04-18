В Москве продлили пропускной режим до 1 мая 12 18.04.2020, 10:38

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Продлеваются и меры по ограничению деятельности предприятий.

Мэр Москвы Сергей Собянин решил продлить действие пропускного режима, введенного в столице с 13 апреля, до 1 мая. Об этом он сообщил на своем сайте. Продлеваются и меры по ограничению деятельности предприятий.

С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Подмосковья. Для того, чтобы ими воспользоваться, граждане должны будут включить их номера в свои цифровые пропуска не менее чем за 5 часов до начала первой поездки, в противном случае карты не сработают. Стоимость неиспользованных билетов мэр пообещал компенсировать.

Для контроля соблюдения пропускного режима водителями на личных автомобилях власти задействуют камеры фотовидеофиксации нарушений и дорожно-патрульную службу Госавтоинспекции. Для поездки не менее чем за 5 часов до нее нужно включить номер машины в цифровой пропуск. Автовладельцев, которые этого не сделают, будут штрафовать.