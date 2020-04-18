«Даже Михаилу Горбачеву платили меньше»: история самого богатого композитора Беларуси 9 18.04.2020, 10:47

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Фото: tut.by

Эдуарду Ханку сегодня исполнилось 80 лет.

80 лет назад, 18 апреля 1940 года, родился Эдуард Ханок, один из самых популярных и успешных белорусских эстрадных композиторов, пишет tut.by.

Эдуард Ханок родился в Казахстане в семье военного, но уже в детстве переехал в Брест, где прошло его детство.

Выступление Эдуарда Ханка на брестском стадионе «Спартак» во время праздника «Брестская весна». 1966 год. Фото: Е. Макарчук, БГАКФФД

— Я учился в 7-й школе, что на перекрестке Московской и ул. Ленина. И мы, мальчишки, играли на территории рядом с ТЭЦ (хотя благоустроенной зеленой зоны, как сейчас, в то время там не было). Кстати, нашу школу называли «гвардейской»: в ней учились будущий олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Сергей Макаренко, генерал-майор милиции Юрий Тарабрин. Кроме того, жила наша семья также неподалеку — в двухэтажном «польском» особняке на улице Советских Пограничников, — рассказывал Ханок.

В 1962-м он окончил Минское музыкальное училище, в 1969-м — Московскую консерваторию. Несмотря на элитарное образование, Ханок наиболее реализовался в самом демократичном, песенном жанре.

Эдуард Ханок во время занятий с дочерью Светланой. 1984 год. Фото: М. Жилинский, БГАКФФД

1970−1980-е годы были временем его расцвета. Вместе с Игорем Лученком он определял развитие белорусской эстрадной музыки и представлял БССР на всем советском пространстве.

— Это была волна богатства. В Беларуси я был самый богатый композитор. От 2 до 5 тысяч советских рублей авторских отчислений в месяц! — рассказывал Ханок в интервью «Комсомольской правде». — В Москве, конечно, композиторы побогаче были… Мне, безусловно, было с ними не тягаться. Антонов больше 10 тысяч в месяц получал. Я думаю, что в те времена даже первому секретарю ЦК меньше платили. Горбачев по крайней мере получал 4 тысячи советских рублей.

Председатель жюри конкурса-фестиваля молодых талантов «Зорная ростань». Эдуард Ханок приветствует участников фестиваля. 1995 год. Брест. Фото: Р. Кобяк, БГАКФФД

В 1990-е годы Ханок постепенно отошел от музыки. В свободное время он занимается своей «теорией волн». Согласно ей у любого творческого человека только однажды случается настоящий успех (у отдельных счастливчиков — дважды), который продолжается от 5 до 10 лет. После этого он работает уже на «остаточной волне».

Но в любом случае песни на музыку Ханка останутся в истории белорусской популярной музыки. А шлягеры «Лягу прылягу» на стихи Нила Гилевича и «Завіруха» на стихи Геннадия Буравкина стали национальной классикой.