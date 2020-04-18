Нобелевский лауреат заявил о создании коронавируса в лаборатории 39 18.04.2020, 10:55

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Французский ученый получил Нобелевскую премию за открытие ВИЧ.

Нобелевский лауреат из Франции Люк Монтанье, получивший международную премию за открытие ВИЧ, заявил, что коронавирус был создан в лаборатории. Об этом сообщает Le Parisien (перевод - lenta.ru).

Профессор считает, что SARS-CoV-2 разработали молекулярные биологи, добавив в него частицы ВИЧ. Говоря о цели разработчиков вируса, он отметил, что, возможно, они хотели создать вакцину против СПИДа. Также, по мнению, Монтанье, новый коронавирус вышел из лаборатории китайского Уханя.

Вместе с тем Le Parisien пишет, что другие вирусологи опровергают версию нобелевского лауреата.

Накануне, 16 апреля, официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что версия о разработке коронавируса SARS-CoV-2 в лаборатории в Ухане не имеет никаких научных оснований. Опровержение стало реакцией на сообщение американского телеканала Fox News, который ранее передал со ссылкой на ряд источников, что первый пациент, заразившийся коронавирусом нового типа, был работником лаборатории уханьского Института вирусологии.