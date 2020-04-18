«Очень сильная боль»: истории пациентов с коронавирусом 18.04.2020, 11:29

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Видеооператор, записавший репортаж, сам заболел COVID-19.

Павел Пуськов, коммерческий директор крупной производственной компании, – один из первых украинцев, который перенес коронавирусную инфекцию. Второго марта он вернулся в Киев из Парижа и сразу же почувствовал недомогание, сходное с ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция). Павел сделал анализ на коронавирус в частной клинике, но его экспресс-тест дал негативный результат, сообщает currenttime.tv.

"Мне поставили диагноз "ринит" или "синусит", – рассказывает Пуськов. – Я лечился абсолютно не от COVID-19. И когда второй раз у меня поднялась температура, у меня не было ни кашля, ничего. Лор-врач опять же не диагностировал потенциально, что я могу болеть COVID-19, хотя я говорил, что был за границей".

Павел пил антибиотики, лекарства от лихорадки и от гриппа и, по его словам, долгое время чувствовал себя "нормально".

"Я на протяжении всего лечения чувствовал себя нормально, ровно. У меня не было ни кашля, ни боли в легких, то есть я абсолютно ничего не чувствовал", – говорит он. Лишь спустя 12 дней, после компьютерной томографии легких, у него обнаружили двустороннюю пневмонию. К тому времени температура у Павла уже несколько дней не спадала ниже 38 градусов.

Пуськова госпитализировали в Александровскую больницу Киева, и только там врачи впервые начали подозревать у него коронавирус.

"Ну реакция первично была – страх, – честно признается Пуськов. – Потом пришли осознание ситуации и благодарность: Александровская больница мне очень понравилась. Там были врачи высочайшего класса, профессионалы. Они там как на войне, действительно".

"Меня поместили в отдельную палату, врачи отдельно заходили ко мне с улицы, делали процедуры. Потом выходили, снимали с себя эти халаты, маски и уже в отделение выходили без одежды, которая могла со мной контактировать", – описывает Павел.

Сейчас Павла уже выписали, он находится дома и ежедневно информирует соседей, коллег и знакомых о своем состоянии.

За историей Павла следил видеооператор Виктор Фантаев. Но то, что заболеет сам, несмотря на все меры предосторожности, он даже и представить себе не мог.

"Я постоянно обливал руки антисептиком – вы, наверное, знаете, что они от него сохнут ужасно. Постоянно носил маску, жена пошила, которая утюжилась постоянно, – рассказывает Фантаев. – То есть эта маска не носилась формально. Она утюжилась, была правильно сделана, в ней было достаточно слоев".

Так же как у Павла Пуськова, экспресс-тест на коронавирусную инфекцию у Виктора Фантаева показал негативный результат. И только через шесть дней высокой температуры, сильного кашля, боли в горле и ломки во всем теле Виктора госпитализировали в больницу и сделали ему ПЦР-тест.

"У меня был небольшой испуг, когда сказали, что диагноз подтвердился. Я до последнего был уверен, что я просто сильно заболел и что это может быть обычный грипп, – говорит Фантаев. – Я до последнего скептически к этому относился, потому что у меня все симптомы указывали на обычное переохлаждение. И я так себя и ощущал".

Когда Фантаева госпитализировали в инфекционное отделение 4-й больницы Киева, он опубликовал видео из палаты, где жаловался на условия, и немедленно прославился на всю страну.

"Это просто был кошмар, – говорит Виктор. – Я ложусь, а спина у меня сгибается. Лежать невозможно, очень сильная боль. Я поспал одну ночь, у меня начала дико болеть спина".

Вскоре Фантаева переселили в специальный бокс, где лежали пациенты уже с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Там он продолжил снимать репортажи и рассказывать о том, как его лечат. Сейчас ему гораздо лучше, но Виктор все еще находится в инфекционной больнице: ждет результатов повторного ПЦР-теста на коронавирус.