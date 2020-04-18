Столбцы стали одним из крупнейших очагов коронавируса в Минской области 5 18.04.2020, 11:50

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Вспышки инфекции произошли в местном автопарке, нескольких магазинах и центральной районной больнице.

Столбцы – один из крупнейших очагов коронавируса в Минской области. Очаги заражения выявлены в местном автопарке, нескольких магазинах, в центральной районной больнице, сообщает телеграм-канал «Баста».

По ночам улицы города обрабатыват хлоркой. Видео получено от читателя канала.

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