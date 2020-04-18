Зеленский о Донбассе: Выйдут войска и мы зайдем, затем - граница, затем - выборы 14 18.04.2020, 11:56

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Фото: РБК Украина

Президент Украины озвучил свое виденье реинтеграции и возвращения контроля над ОРДЛО.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил виденье реинтеграции и возвращения контроля над временно оккупированных территорий Донбасса. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» с Савиком Шустером, сообщает liga.net.

Он заявил, что местные выборы на оккупированном Донбассе пройдут лишь после того, как оттуда выйдут незаконные вооруженные формирования, а Украина получит контроль над границей с Россией.

«Большой результат - вернем наши территории. Вывод будет войск, незаконных вооруженных формирований. Обязательно будем контролировать нашу границу с РФ. И обязательно там пройдут выборы», - заявил Зеленский.

«Для меня самое главное: выйдут войска и мы зайдем. Если мы зайдем - мы сразу вернем своих людей к жизни. К жизни. Затем - граница. Затем - выборы», - резюмировал Зеленский.

11 марта 2020 года в Минске состоялось заседание ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, на котором присутствовали глава ОП Андрей Ермак и замглавы АП РФ Дмитрий Козак.

На заседании подписали протокол о создании в рамках политической подгруппы ТКГ «консультативного совета» с участием «представителей от отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», которые, как и украинская сторона, будут иметь право решающего голоса, а Россия будет представлена не стороной конфликта, а «советником». Само решение о создании совета еще не принято.

14 марта Ермак заявил, что представлять ОРДЛО в совете не будут члены террористических организаций ДНР и ЛНР. На вопрос, кто это будет, и как будет происходить процесс назначения или выбора, Ермак ответить не смог.